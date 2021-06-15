أفراح النوبة.. الأكلة «كشاد» والسهرة «صباحى»

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فى صبيحة يوم الحنة، يبدأ العريس فى النوبة يومه بتقديم «ذبيحة» قد تكون ماشية أو أغناما على أن يحضرها كل أهل القرية، كما يلتزم بها النوبيون فى القاهرة ويتم فى منزل العروس أيضا.

أفراح النوبة

ويحضر كل أهل القرية، ويكون الذبح فى يوم الحنة، حيث يتم تناول اللحوم فى الإفطار، بإعداد وجبة «الكشاد»، وهى عبارة عن كبد مطبوخ بشكل معين، وبجانبه أطباق الجبن والمربى والفول، وبعد الانتهاء منها يتم تقديم الشاى والبسكوت والشعرية التى يتم إعدادها ضمن حلويات الفرح ويضاف لها اللبن.

أفراح النوبة

على أن يكون ثانى يوم هو الفرح، وغالبا ما يكون ليلة كاملة من العاشرة ليلا حتى السادسة أو السابعة صباحا، حيث يتم تجهيز مكان الفرح من سماعات كبيرة «دى جى»، لتبدأ فقرات الغناء النوبى، فتتشابك الأيادى، مع الرقص يمينا ويسارا.

أفراح النوبة

فيما تعد أم العريس طوقا يلبسه الابن، وهو «جزء من نقطته»، ويظل الرقص والغناء حتى السابعة صباحا ثم يودع العروسان المعازيم، لقضاء شهر العسل.

أفراح النوبة

أفراح النوبة