أخبار عاجلة

750 ألف إصابة بكورونا سُجلت في الأردن -
قدم أوراق اعتماده.. "عطا الله بن زايد" سفيرًا للمملكة بجمهورية القمر -
حسن نصر الله يلتقي إسماعيل هنية -
الجيش الإسرائيلي تستعد لهدم 17 منزلا في حي البستان في القدس بعد انتهاء مهلة السكان بالإخلاء -
مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو) -
موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي -
رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ -
بتهمة تفجير أتوبيس شرطة.. إحالة أوراق مسؤول إخوان البحيرة و15 آخرين للمفتي (صور) -
الأردن يدين استهداف محطة كهرباء في العراق -
مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أفراح النوبة.. الأكلة «كشاد» والسهرة «صباحى»

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى صبيحة يوم الحنة، يبدأ العريس فى النوبة يومه بتقديم «ذبيحة» قد تكون ماشية أو أغناما على أن يحضرها كل أهل القرية، كما يلتزم بها النوبيون فى القاهرة ويتم فى منزل العروس أيضا.

أفراح النوبة

ويحضر كل أهل القرية، ويكون الذبح فى يوم الحنة، حيث يتم تناول اللحوم فى الإفطار، بإعداد وجبة «الكشاد»، وهى عبارة عن كبد مطبوخ بشكل معين، وبجانبه أطباق الجبن والمربى والفول، وبعد الانتهاء منها يتم تقديم الشاى والبسكوت والشعرية التى يتم إعدادها ضمن حلويات الفرح ويضاف لها .

أفراح النوبة

على أن يكون ثانى يوم هو الفرح، وغالبا ما يكون ليلة كاملة من العاشرة ليلا حتى السادسة أو السابعة صباحا، حيث يتم تجهيز مكان الفرح من سماعات كبيرة «دى جى»، لتبدأ فقرات الغناء النوبى، فتتشابك الأيادى، مع الرقص يمينا ويسارا.

أفراح النوبة

فيما تعد أم العريس طوقا يلبسه الابن، وهو «جزء من نقطته»، ويظل الرقص والغناء حتى السابعة صباحا ثم يودع العروسان المعازيم، لقضاء شهر العسل.

أفراح النوبة
أفراح النوبة
أفراح النوبة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

اغتيال أبرز رجال حزب الله اللبناني بريف درعا بسوريا

اغتيال أبرز رجال حزب الله اللبناني بريف درعا بسوريا