وزير الكهرباء: نُرحب بالتعاون مع بريطانيا في مشروعات الطاقة المتجددة

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أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إلى استراتيجية القطاع التي تتضمن وصول الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 42% في عام 2035، وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20% بحلول عام 2022، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، غاز...) .

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ووزيرة التجارة والطاقة البريطانية وممثلة المملكة المتحدة الدولية للتكيف ومواجهة تغير المناخ لمؤتمر المناخ الدولي COP26 آن مارى تريفولين (Anne Marie Trevelyan)، والوفد المرافق لهما.

وأوضح وزير الكهرباء أنه تم انشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار، وفي هذا الإطار، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، ولتحقيق هذا الهدف الطموح، تم تبني برنامج شامل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع من خلال مجموعة من الأليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: (EPC+ Finance- IPP- المناقصات التنافسية ـ وتعريفة التغذية FIT ،آلية Auction) بهدف الوصول إلى اعلى جودة وأقل الأسعار في جميع مشروعات القطاع.

وأعرب شاكر عن إهتمام القطاع بالتعاون مع بريطانيا في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً أنه سيتم تذليل كفاة العقبات لدعم وتعزيز التعاون بين الجانبين.

وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركات البريطانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة .