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يعين متحدثة جديدة باسمه

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ترامب يعين متحدثة جديدة باسمه يعين متحدثة جديدة باسمه

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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، تعيين متحدثة جديدة باسمه، وهي المتحدثة الوطنية السابقة باسم الحزب الجمهوري، ليز هارينغتون، بعد استقالة مساعده السابق جيسون ميللر.

وفي بيان صحفي، وصف ترامب، هارينغتون بأنها "مقاتلة" وكان لها دورا فعالا في حملته الانتخابية لعام 2020 لإعادة انتخابه رئيسا.

وقد تصدرت هارينغتون عناوين الصحف الوطنية في الأيام التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في نوفمبر عندما زعمت بأن الرئيس جو بايدن لن يتم تنصيبه رئيسا في 20 يناير على الرغم من أن بايدن كان من المتوقع أن يكون هو الفائز في اليوم السابق.

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