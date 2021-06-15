كواليس بروفات مسرحية «نجوم الضهر» لمحمد صبحي وسميرة عبدالعزيز (صور)

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يواصل النجم محمد صبحي بروفات مسرحيته الجديدة «نجوم الضهر» على مسرحه بمدينة سنبل والتي سيفتتحها قريبا بمشاركة نجوم فرقته (ستديو الممثل)، والتى تضم نجوما من أجيال مختلفة.

المسرحية كتب قصتها محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة. مسرحية ( نجوم الضهر )، إخراج وبطولة محمد صبحي، وأشعارعبدالله حسن، وموسيقي وألحان شريف حمدان، وديكور محمد الغرباوي، وبطولة نخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز، سماح السعيد، عبد الرحيم حسن، محمد أبوداوود، ندي ماهر، ميرنا زكري، حازم القاضي، تامر ضيائي، داليا حسن بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزي ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقي طنطاوي ورحاب الشناط .

آخر أعمال النجم محمد صبحي كانت احتفالية ضخمة اختار لها عنوان «50 سنة فن» رصد من خلالها الحالة الفنية خلال نصف قرن، وكرّم خلالها مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة، واشترك فيها نجوم فرقة «ستوديو الممثل»، والاحتفالية كرم خلالها 120 مبدعا ممن شاركوا النجم محمد صبحي مسيرته الفنية من فنانين ورموز للفكر والثقافة والإعلام والنقد، كما كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور حسن راتب، والراحل الشيخ صالح كامل، وحتى الذين منعتهم الظروف من الحضور مثل شريهان وعبلة كامل وسيمون تم تكريمهم وتحدث عنهم محمد صبحي وعن تجربته معهم .