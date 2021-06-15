أخبار عاجلة

750 ألف إصابة بكورونا سُجلت في الأردن -
قدم أوراق اعتماده.. "عطا الله بن زايد" سفيرًا للمملكة بجمهورية القمر -
حسن نصر الله يلتقي إسماعيل هنية -
الجيش الإسرائيلي تستعد لهدم 17 منزلا في حي البستان في القدس بعد انتهاء مهلة السكان بالإخلاء -
مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو) -
موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي -
رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ -
بتهمة تفجير أتوبيس شرطة.. إحالة أوراق مسؤول إخوان البحيرة و15 آخرين للمفتي (صور) -
الأردن يدين استهداف محطة كهرباء في العراق -
مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

كواليس بروفات مسرحية «نجوم الضهر» لمحمد صبحي وسميرة عبدالعزيز (صور)

Print

لاقتراحات اماكن الخروج

يواصل النجم محمد صبحي بروفات مسرحيته الجديدة «نجوم الضهر» على مسرحه بمدينة سنبل والتي سيفتتحها قريبا بمشاركة نجوم فرقته (ستديو الممثل)، والتى تضم نجوما من أجيال مختلفة.

المسرحية كتب قصتها محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة. مسرحية ( نجوم الضهر )، إخراج وبطولة محمد صبحي، وأشعارعبدالله حسن، وموسيقي وألحان شريف حمدان، وديكور محمد الغرباوي، وبطولة نخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز، سماح السعيد، عبد الرحيم حسن، محمد أبوداوود، ندي ماهر، ميرنا زكري، حازم القاضي، تامر ضيائي، داليا حسن بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزي ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقي طنطاوي ورحاب الشناط .

آخر أعمال النجم محمد صبحي كانت احتفالية ضخمة اختار لها عنوان «50 سنة فن» رصد من خلالها الحالة الفنية خلال نصف قرن، وكرّم خلالها مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة، واشترك فيها نجوم فرقة «ستوديو الممثل»، والاحتفالية كرم خلالها 120 مبدعا ممن شاركوا النجم محمد صبحي مسيرته الفنية من فنانين ورموز للفكر والثقافة والإعلام والنقد، كما كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور حسن راتب، والراحل الشيخ صالح كامل، وحتى الذين منعتهم الظروف من الحضور مثل شريهان وعبلة كامل وسيمون تم تكريمهم وتحدث عنهم محمد صبحي وعن تجربته معهم .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد سامي يعالج أخطاء لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي في الدوري

أحمد سامي يعالج أخطاء لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي في الدوري

مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء مركز التراث الحضاري بكلية السياحة والفنادق

مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء مركز التراث الحضاري بكلية السياحة والفنادق

صرف 500 جنيه للعاملين بجامعة الأقصر بمناسبة عيد الأضحى

صرف 500 جنيه للعاملين بجامعة الأقصر بمناسبة عيد الأضحى

محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي

محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي