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شاهدهم يمارسون الرذيلة.. إعدام 3 متهمين قتلوا طالبا خوفا من فضح أمرهم في المنيا

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شاهدهم يمارسون الرذيلة.. إعدام 3 متهمين قتلوا طالبا خوفا من فضح أمرهم في المنيا شاهدهم يمارسون الرذيلة.. إعدام 3 متهمين قتلوا طالبا خوفا من فضح أمرهم في المنيا

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عاقبت محكمة جنايات المنيا، 3 متهمين بينهم سيدة، وهم رضا. م. س، ومحمد. ع. م، وحنان. م. ع، مقيمون جميعا بمركز سمالوط، بالإعدام شنقًا، لتورطهم في قتل طالب – 15 سنه، بمركز سمالوط، 2019، خوفًا من فضح أمرهم، عقب مشاهدتهم في ضع الرذيلة.

كانت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح عبدالفتاح الشربيني، أحمد عزت وأحمد محمد صالح، وأمانة سر حسن على ومحمد مصطفي هارون، قد إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقا، وقد حددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

كان المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، أحال المتهمين رضا. م. س، ومحمد. ع. م، وحنان. م. ع، للمحاكمة الجنائية لتورطهم في قتل طالب، 15 سنه، خوفا من افتضاح امرهم، عقب مشاهدة والدة المتهمة الثالثة في القضية، في وضع مخل بالشرف.

المصرى اليوم

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