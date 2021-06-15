جنايات المنيا تحجز النطق بالحكم علي 76 متهما في اقتحام مركز شرطة سمالوط لـ 3 يوليو

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حجزت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، النطق بالحكم على 76 متهما تعاد إجراءات محاكمتهم فى أحداث اقتحام قسم شرطة مركز سمالوط، تزامنا مع موجة العنف التي صاحبت فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يوليو المقبل مع استمرار حبس المتهمين.

وقال مصدر قانوني، إن المحكمة انتهت اليوم من سماع المرافعة عن باقى المتهمين فى اقتحام قسم شرطة سمالوط وكان محكوما عليهم بأحكام متفاوتة مابين المؤبد والمشدد على خلفية أحداث عنف وحرق قسم شرطة مركز سمالوط ومبنى النيابة الإدارية ومحكمة سمالوط فى 14 أغسطس 2013.

وكانت المحكمة استمعت فى جلستها الماضية إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين بمعرفة هيئة الدفاع، بشأن الاتهامات المنسوبة للمتهمين البالغ عددهم 76 متهما بينهم 4 حضوريا والباقون تعاد إجراءات محاكمتهم من الخارج أو بتوكيل من محاميهم.

وقال المصدر القانوني إن المحكمة استمعت على مدار عدة جلسات منذ عام 2019 إلى أقوال الشهود واطلعت على مقاطع فيديو خاصة بأحداث العنف والشغب والفوضي التي حدثت بمركز سمالوط، بالإضافة إلي الاستماع لأقوال ضباط الشرطة وتقارير أمنية بشأن الأحداث.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا، قضت فى عام 2016 بالسجن المؤبد والمشدد بين 10 و15 عاما، غيابيا بحق 79 متهما، وبراءة 5 متهمين فى أحداث اقتحام قسم شرطة سمالوط، بعد أن اسندت لهم النيابة العامة تهم: تخريب منشآت عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب والفوضي وقطع الطرق وتكدير الأمن والسلم العام.