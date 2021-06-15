لجنة التخطيط بالاهلي توصي برفض عرض العين الإماراتى لضم ديانج

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اوصت لجنة التخطيط بالنادي الاهلي، برئاسة محسن صالح برفض العرض المقدم من نادى العين الاماراتى لضم لاعب وسط الفريق الكروي الاول، اليو ديانج، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، حيث عرض مسؤولى النادي الاماراتى 6 ملايين دولار من اجل التعاقد مع لاعب منتخب مالي، و تدعيم صفوف الفريق

ورفضت لجنة التخطيط فكرة الاستغناء عن اللاعب خلال الفترة المقبلة لاسيما وانه من العناصر الاساسية التى يعتمد عليها بيتسو موسميانى المدير الفنى للفريق، فضلا عن ان اللاعب نفسه يسعي لخوض تجربه احترافية فى الدوريات الاوروبية وان اللعب فى الخليج ليس ضمن اهتماماته خلال الفترة الحالية

ومن المقرر أن تقوم إدارة الأهلي خلال الساعات القادمة بالرد على عرض بيع اليو ديانج للعين الإماراتي سواء بقبول التفاوض حول بيعه أو غلق الملف نهائياً، وان كان محمود الخطيب رئيس الأهلي طلب غلق الملف لحين انتهاء مواجهتي الترجي المرتقتين في بطولة دوري أبطال افريقيا.