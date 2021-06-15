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وزير قطاع الأعمال يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز التعاون الاقتصادي

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وزير قطاع الأعمال يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز التعاون الاقتصادي وزير قطاع الأعمال يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز التعاون الاقتصادي

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التقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية ، والوفد المرافق له الذي يزور حاليا.

حضر اللقاء أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وبندر العامري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، وعدد من المستثمرين السعوديين.

تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين المملكة ومصر، وسبل تعزيزها في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ظل حرص قيادتي البلدين على زيادة معدلات التجارة والاستثمار بين الجانبين.

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