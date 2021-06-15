«التنين الأزرق»: الطلب يزيد على نساء الأقليات والأطفال الرضع

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تعتبر فيتنام وميانمار والصين فى الوقت الراهن من النماذج الصارخة التى تتورط فى جرائم الاتجار بالبشر، ورغم إغلاق الحدود بسبب الجائحة، إلا أن التجار والمهربين ينتهجون أساليب جديدة لنقل الضحايا داخل البلاد وعبر الحدود.

وقال مؤسس مؤسسة «التنين الأزرق»، ومقرها هانوى، مايكل بروسوسكى، إن معظم حالات الاتجار تضم فتيات ونساء من أقليات عرقية، مؤكدا أن هناك بلاغات حول مراهقات يتم تهريبهن فى حانات «كارواكي» التى تعتبر واجهات لمواخير الدعارة، حيث تقدم تلك الحانات خدماتها للعاملين فى المناطق الصناعية.

وحذرت منظمات حقوقية من زيادة جرائم الاتجار، فى الوقت الذى دفعت فيه الجائحة كثيرا من الضعفاء إلى حافة الهاوية، منبهة إلى أنه على الرغم من إغلاق الحدود فإن الأشخاص يعبرونها بشكل غير شرعى للوصول إلى الصين وميانمار.

وقامت المنظمة العام الماضى بإنقاذ أكثر من 70 شخصًا من الصين، ليصل عدد الناجين إلى ألف شخص حتى يناير، حيث كانت السلطات الفيتنامية والصينية تتعاونان لإنقاذ وإعادة الناجين من جرائم الاتجار إلى ديارهم.

وأشارت تقارير لوسائل إعلام فيتنامية محلية إلى عبور النساء الحوامل اللاتى يعانين من أزمات اقتصادية الحدود بشكل غير شرعى إلى الصين، وذلك بمساعدة شبكات التهريب، بينما يجرى انتزاع أطفالهن منهن وبيعهم.

وأكد مؤسس المنظمة أن السلطات الصينية عثرت على أشخاص تم تهريبهم منذ فترة تتراوح ما بين عشرة وثلاثين عاما مضت. ولفت «بروسوسكى» إلى أن الانقلاب العسكرى فى ميانمار جعل هذه الدولة الجنوب شرق آسيوية نقطة ساخنة للتجار الذين يستغلون الفوضى هناك فى ظل انعدام إنفاذ القانون.

بينما تبذل مؤسسة «باسيفيك لينكس» لمكافحة منظمات الاتجار بالبشر جهودا لإعادة دمج وتمكن الناجين. وقال مدير الاتصالات بالمؤسسة ديان ترونج لـ«دويتشه فيله»: «نركز بشكل كبير على تمكين النساء والشباب، ونعتبر الاتجار بالبشر قضية تنموية».

وأطلقت المؤسسة تطبيقا جديدا اسمه «باكسو»، والذى يزود العمال المهاجرين بالمعلومات حول ظروف المعيشة والمخاطر. وأكد «ترونج» أن المؤسسة تتعامل مع حالات الفيتناميين الذين يتعرضون للمتاجرة أو التهريب عبر القارة الأوروبية.

وشنت الشرطة الألمانية فى مارس من العام الماضى سلسلة مداهمات عبر البلاد ضد إحدى عصابات المهربين الفيتناميين، حيث أصدرت الشرطة 13 أمر اعتقال، وألقت القبض على 6 مشتبهين رهن الاحتجاز، فهم من المطلوبين بموجب اتهامات ترتبط بتهريب ما لا يقل عن 155 فيتناميا إلى ألمانيا فى 2018.

وكشفت تقارير إعلامية عن نقل الضحايا ممن يجرى تهريبهم جوًا من فيتنام إلى شرق أوروبا، والذين يتم نقلهم من هناك عبر طرق مختلفة إلى ألمانيا وغيرها من الدول من بينها فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة.

ويتقاضى المهربون مبالغ تتراوح بين 5 و20 ألف دولار على كل عملية تهريب، والذين يحتفظون بالأشخاص فى شبكة من البيوت «الآمنة» حتى يتم دفع ثمن رحلة الطيران والتأشيرة.