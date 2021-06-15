تعرف على تفاصيل مسيرة الأعلام الإسرائيلية المقرر انطلاقها اليوم

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أفادت قناة كان العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية، قامت بإغلاق العديد من المتاجر في البلدة القديمة بالقدس والتي تقع على طول طريق مسيرة الأعلام المخطط لها مساء يوم الثلاثاء.

وكشفت الشرطة الإسرائيلية أنها أتمت استعداداتها لتأمين «مسيرة الأعلام» بمشاركة نحو 2500 عنصر، والتي ستكون حوالي الساعة 5:30 بتوقيت فلسطين، 5:30 بتوقيت القاهرة من عصر اليوم الثلاثاء.

يبدأ الانطلاق من مبنى وزارة «المعارف»، ثم يصلون باب العامود أحد أبواب القدس للرقص بالأعلام، لن يدخلوا إلى البلدة القديمة من باب العامود، بل سيتوجهون إلى باب الخليل، ومن باب الخليل إلى حائط البراق.

تم إغلاق طرقات في محيط باب العامود، وإجبار التجار الفلسطينيين على إغلاق محالهم التجارية.

من المقرر أن تسمح الشرطة الإسرائيلية للمشاركين بالتجمع خارج باب العامود في المدينة المسورة، لكنها لن تسمح لهم بعبوره إلى الحي الذي يغلب على سكانه الفلسطينيون.

وستسير مجموعات يمينية متطرفة حول البلدة القديمة المسورة في القدس الشرقية، في مراسم تلويح بالأعلام.

و وافق وزير الداخلية الإسرائيلي أمس، على المسيرة التي تحديا فوريا لرئيس الوزراء الجديد، الذي تولى المنصب الأحد، منهيا حكم سلفه المخضرم بنيامين نتنياهو الذي استمر 12 عاما.

في المقابل دعت الفصائل الفلسطينية التي وصفت المسيرة بأنها استفزاز إلى يوم غضب «في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

فيما قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على تويتر «نحذر من التداعيات الخطيرة التي قد تنتج عن نية قوة الاحتلال السماح للمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين بالمضي قدما في مسيرة الأعلام في القدس المحتلة».

من جهته دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفلسطينيين للتدفق على البلدة القديمة للتصدي للمسيرة.

يذكر أنه تم تحويل مسار المسيرة الأصلية التي كانت مقررة يوم العاشر من مايو الماضي في اللحظات الأخيرة، بعدما اشتعل العنف بين تل أبيب وغزة.