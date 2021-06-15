أخبار عاجلة

750 ألف إصابة بكورونا سُجلت في الأردن -
قدم أوراق اعتماده.. "عطا الله بن زايد" سفيرًا للمملكة بجمهورية القمر -
حسن نصر الله يلتقي إسماعيل هنية -
الجيش الإسرائيلي تستعد لهدم 17 منزلا في حي البستان في القدس بعد انتهاء مهلة السكان بالإخلاء -
مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو) -
موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي -
رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ -
بتهمة تفجير أتوبيس شرطة.. إحالة أوراق مسؤول إخوان البحيرة و15 آخرين للمفتي (صور) -
الأردن يدين استهداف محطة كهرباء في العراق -
مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خالد الجندي: أنا شيخ السلطان بكل فخر ولا أطبل لأحد.. وولائي كله لله ورسوله وللوطن ()

Print
خالد الجندي: أنا شيخ السلطان بكل فخر ولا أطبل لأحد.. وولائي كله لله ورسوله وللوطن (فيديو) خالد الجندي: أنا شيخ السلطان بكل فخر ولا أطبل لأحد.. وولائي كله لله ورسوله وللوطن ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه طالب أكثر من مرة أن يخرج شيخا رجلا ويقول «أنا شيخ السلطان»، دون ضغط أو مساءلة من أحد، لكن لم يفعل أحد ذلك، لافتا إلى أنه كان يصف نفسه بشيخ السلطان أي القانون، الذي ينظم ويحكم المجتمع.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «»، الثلاثاء: «تحملت نتيجة ما أقوله، ولا أطبل لأحد ولا أحتاج منصبا ولا خلافه، فولائى كله لله ورسوله وللوطن، وأدينا شوفنا اللي غسل إيده من كل تاريخه أمام المحكمة، بعدما ارتكبت جرائم بسبب فتاواه».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

بالفيديو.. سائح يطير فوق رؤوس سكان نيويورك بتصريح رسمي

بالفيديو.. سائح يطير فوق رؤوس سكان نيويورك بتصريح رسمي

نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب: يعاني من الغطرسة.. ولم يستطع نفي كلام والده (فيديو)

نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب: يعاني من الغطرسة.. ولم يستطع نفي كلام والده (فيديو)

سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو)

سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو)