صدمة جديدة .. فولفسبورج يرفض مشاركة مرموش في اولمبياد طوكيو

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صدمة جديدة تلقاها الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، قبل اعلان القائمة التي ستشارك في دورة الالعاب الأوليمبية المقرر انطلاقها في شهر يوايو المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو، حيث كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة عن وصول خطاب رسمى من نادي فولفسبورج الألماني المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري عمر مرموش مهاجم الفريق الألمانى العائد إلى صفوفه بعد انتهاء اعارته لناد سانت باولى.

وانضم مرموش إلى معسكر المنتخب الأوليمبي الأخير لكنه تعرض للإصابة في العضلة الخلفيةأثناء التدريبات وخرج من المعسكر، ولم يشارك في الوديتين الأخيرتين امام جنوب افريقيا.

وأوضح المصدر المسؤول بالجبلاية ان فولفسبورج تمسك بعدم مشاركة مرموش فى الأوليمبياد، خاصة ان الفريق مرتبط بمباريات في دوري ابطال أوروبا في نفس الفترة التى سبشارك فيها المنتخب الأوليمبى في دورة طوكيو.

واكد المصدر على ان الجبلاية ستجري اتصالات مع النادي الالماني أملا في اقناعهم بالموافقة على انضمام اللاعب، أسوة بما سيحدث مع مصطفى محمد مهاجم جالاطة سراي التركى الذي يرفض ناديه ايضا مشاركة هدافه في الاوليمبياد وهناك محاولات مع ناديه لمنحه موافقة على المشاركة في دورة الالعاب الأوليمبية .

عمر مرموش تألق بشكل لافت للأنظار فى الفترة الماضية بعدما رفض الجلوس على دكة البدلاء فى فولفسبورج وانتقل إلى نادى سانت باولى أحد أندية الدرجة الثانية على سبيل الإعارة بحثاً عن المشاركة بشكل أساسي.

وخلال فترة الإعارة استطاع عمر مروش أن يقدم نفسه بشكل أفضل وقاد فريقه الذى كان يصارع على الهبوط لمركز متقدم فى جدول الترتيب وسجل مرموش 7 أهداف وصنع 3 في 20 مباراة خاضها بدوري القسم الثاني الألماني، ما استدعى أن يطلب مسؤلو فولفسبورج عودة اللاعب مجدداً للفريق خاصة بعدما اشاد بقدراته المدير الفنى الهولندى فان بوميل الذى تولى المهمة الفنية للفريق مؤخرًا.