محمد هلال يقود دجلة أمام الجونة بعد التعافي من الإصابة

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أكد الجهاز الطبي، بالفريق الكروي الاول بنادى وادي دجلة، على تعافي محمد هلال ، نجم الفريق، من الاصابة التى عانى منها خلال الفترة الماضية فى العضلة الضامة، وكشف الدكتور، محمود الرفاعي، طبيب الفريق، عن جاهزيه محمد هلال، وتبقي مشاركته فى مباراة الفريق القادمة امام الجونة، و التى من المقرر لها ان تقام على ستاد بيتروسبورت، يوم الجمعه المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز

واكد طبيب وادي دجلة أن محمد هلال استعاد عافيته من الإصابة التي لحقت به قبل قرابة 3 أشهر وعاودته مرة أخرى في منتصف الشهر الماضي، موضحا أن اللاعب ينتظم في التدريبات الجماعية ويتبقى قرار فني من عبد الباقي جمال لحسم ضم اللاعب لقائمة مباراة الجونة المقبلة.

وعانى هلال من شد في العضلة الخلفية حرمته من المشاركة مع دجلة في مباراة بتروجت بكأس مصر التي أقيمت فى مايو الماضي ، وودع فيها الفريق الدجلاوي المسابقة بالهزيمة بهدف دون رد في ربع النهائي.