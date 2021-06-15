انخفاض درجات الحرارة علي محافظات شمال الصعيد

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة المتوقعة خلال الاسبوع الحالي، على محافظات شمال الصعيد، حيث من بلغت اليوم الثلاثاء 33 درجة مئوية .

واصدر الهيئة بيان اليوم الثلاثاء، تضمن درجات الحرارة خلال الاسبوع، على محافظات شمال الصعيد، حيث الثلاثاء 33 درجة مئوية، والأربعاء 34 درجة مئوية، والخميس 33 درجة مئوية، والجمعة 34 درجة مئوية، والسبت 34 درجة مئوية، والأحد 35 درجة مئوية.

وأكد البيان يسود طقس مائل للحرارة، على القاهرة ألكبري، والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد، حتى القاهرة ألكبري، معتدل جنوبا.

في سياق متصل شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على يقظة غرف العمليات بالمراكز، وإعلان الطوارئ بقطاعات الصحة والخدمات والطرق.