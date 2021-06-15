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المحلة يضم 22 لاعباً استعداداً لمواجهة الاسماعيلي فى الدروي

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المحلة يضم 22 لاعباً استعداداً لمواجهة الاسماعيلي فى الدروي المحلة يضم 22 لاعباً استعداداً لمواجهة الاسماعيلي فى الدروي

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أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة الفريق التي سوف تتوجه الى الإسماعيلية لخوض مواجهة الاسماعيلى ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز وجاءت القائمة تتضم 22 لاعبا وهم : محمود رضا و عمرو شعبان وجلال العقده و فتحى مبروك و محمد سامى و محمد فتح الله و محمد عبدالقادر و يحيى حامد و محمود علاء و أحمد الندرى و أحمد عادل و معتز محب و بسام ماهر و أشرف السيد و محمد غلوش و أحمد حسن و أحمد الشيخ و خالد الاخميمى وعبده يحيى و هشام بلحة و إسلام فؤاد و محمود صلاح .

ويستعد غزل المحلة لمباراة الإسماعيلي المقرر لها 17 من الشهر الجاري، وذلك من خلال إقامة عدد من الوديات لتجهيز اللاعبين والبدلاء للمباراة التي سيسعى خلالها أبناء غزل المحلة لتحقيق الثلاث نقاط، من أجل إيقاف نزيف الخسائر المتتالية منذ خمس مباريات.

المصرى اليوم

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