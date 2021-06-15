سيراميكا يضم 23 لاعباً لمواجهة المصري البورسعيدي

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أعلن ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لفريق يق سيراميكا، قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة المصري بالدوري، ويلتقي سيراميكا مع المصري في التاسعة مساء الأربعاء ، على ملعب استاد اسكندرية، بالجولة السادسة و العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 23 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - حمزة معوض - علي الجبري

خط الدفاع: أحمد محسن - فابريس نجاه - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا - محمود صقر - رجب بكار.

خط الوسط: ضياء قنديل- عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمد مسعد - عاشور الأدهم- محمود نبيل

خط الهجوم: ميدو جابر - شادي حسين - وينفول كوبينا - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم.