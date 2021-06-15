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التحالف الدولي: اتهام الولايات المتحدة بسرقة النفط السوري «ادعاء مضلل»

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التحالف الدولي: اتهام الولايات المتحدة بسرقة النفط السوري «ادعاء مضلل» التحالف الدولي: اتهام الولايات المتحدة بسرقة النفط السوري «ادعاء مضلل»

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قال العقيد واين ماروتو، المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن اتهام واشنطن بسرقة النفط في سوريا «ادعاء باطل».

وكتب في تغريدة أنه «كجزء من مهمة هزيمة داعش، تقوم قوات سوريا الديمقراطية، (بدعم من القوات الأمريكية)، بحماية البنية التحتية البترولية الحيوية في شمال شرق سوريا لمنع داعش من الوصول إلى الموارد والإيرادات الهامة».

وأضاف أن «المعلومات المضللة التي تدعي بأن الولايات المتحدة تقوم بـ»سرقة«النفط ليس لها أي أساس من الصحة».

وجاء تعليق ماروتو تزامنا مع تداول مقطع يظهر أهالي قرية تل المها بريف القامشلي وهم بصدد طرد دورية أمريكية من محيط القرية صباح اليوم الثلاثاء.

ويمكن سماع أحد سكان القرية وهو يخاطب الجنود الأمريكيين بنبرة تهديدية قائلا: «لقد سرقتم نفطنا وقمحنا، ارحلوا من هنا».

المصرى اليوم

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