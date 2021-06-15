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إجراء عملية منظار عاجل لسيدة ألمانية في مستشفى منيا القمح

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إجراء عملية منظار عاجل لسيدة ألمانية في مستشفى منيا القمح إجراء عملية منظار عاجل لسيدة ألمانية في مستشفى منيا القمح

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، قام الفريق الطبي بقسم النساء والتوليد والمناظير بمستشفي منيا القمح المركزي، بإجراء عملية منظار جراحي عاجل لسيدة من دولة ألمانيا، تبلغ من العمر 20 عامًا، لاستئصال حمل خارج الرحم.

وأضاف «مسعود» أن السيدة دخلت المستشفى تعاني من آلام حادة بالبطن، وتم توقيع الكشف الطبي عليها، وإجراء كافة الفحوصات الطبية والمعملية، والآشعات اللازمة، ووجد أنها تعاني من حمل خارج الرحم، وتم على الفور تحضير المريضة لدخولها غرفة العمليات، وتم التوجيه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لها، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل، وتم استئصال الحمل الخارجي، واستئصال جزئي لفالوبين تيوب، وإجراء المنظار الجراحي بنجاح، والحالة مستقرة وتحت الملاحظة الطبية بإشراف رئيسة قسم النساء والتوليد، ومدير المستشفى.

وأثنى زوج المريضة على أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة، مقدمًا الشكر للفريق الطبي بالمستشفي، كما قدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفي، وجميع الأطباء والتمريض والفنيين والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضى.

المصرى اليوم

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