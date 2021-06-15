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بعد ثلاثية تركيا.. إيطاليا في مباراة تأكيد الحضور أمام سويسرا

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بعد ثلاثية تركيا.. إيطاليا في مباراة تأكيد الحضور أمام سويسرا بعد ثلاثية تركيا.. إيطاليا في مباراة تأكيد الحضور أمام سويسرا

بعد ثلاثية تركيا.. إيطاليا في مباراة تأكيد الحضور أمام سويسرا

تسعى إيطاليا إلى تأكيد بدايتها القوية في كأس أوروبا لكرة القدم عندما تستقبل سويسرا الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات، بعد سلسلة رائعة حققت خلالها تسعة انتصارات دون أن تهتز شباكها.
وحققت إيطاليا فوزاً صريحاً في الافتتاح على أرضها في روما، بثلاثية على تركيا سُجّلت في الشوط الثاني، أما سويسرا فأهدرت تقدمها أمام ويلز في آخر ربع ساعة من المباراة لتنتهي مواجهة باكو بالتعادل 1-1.
وقد يعمد المدرب روبرتو مانشيني إلى إراحة بعض لاعبيه والدفع بأمثال فرانتشيسكو أتشيربي وفيديريكو كييزا.
في المقابل، تعوّل سويسرا على وسطها القوي الذي يضم غرانيت تشاكا وريمو فرويلر لمدّ بريل إمبولو، صاحب الهدف في مرمى ويلز، وجيردان شاكيري بالكرات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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