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"صحة بيشة" تطلق حملات للتبرع بالدم في 4 مستشفيات تزامنًا مع اليوم العالمي

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"صحة بيشة" تطلق حملات للتبرع بالدم في 4 مستشفيات تزامنًا مع اليوم العالمي "صحة بيشة" تطلق حملات للتبرع بالدم في 4 مستشفيات تزامنًا مع اليوم العالمي
تحت شعار "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة"

أطلقت صحة بيشة، حملات عدة، للتبرع بالدم في مستشفيات "الملك عبدالله ببيشة، وسبت العلاية العام، وتثليث العام، والولادة والأطفال"، تزامناً مع "اليوم العالمي للتبرع بالدم 2021".

يأتي ذلك، إضافة إلى حملات ميدانية في الحدائق العامة، تحت شعار "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة".

وتهدف الحملة، إلى نشر ثقافة التبرع بالدم في المجتمع، والمحافظة على الصحة العامة، وتعزيز المبادرات الإنسانية التي تُسهم في إنقاذ حياة المحتاجين له.

فيما يهدف اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، للاحتفال بالأفراد الذين يتبرعون بالدم، وتشجيع الجميع على التبرع، للحفاظ على الإمدادات الكافية وتحقيق الوصول الشامل في الوقت المناسب لنقل دم آمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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