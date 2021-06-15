أخبار عاجلة

750 ألف إصابة بكورونا سُجلت في الأردن -
قدم أوراق اعتماده.. "عطا الله بن زايد" سفيرًا للمملكة بجمهورية القمر -
حسن نصر الله يلتقي إسماعيل هنية -
الجيش الإسرائيلي تستعد لهدم 17 منزلا في حي البستان في القدس بعد انتهاء مهلة السكان بالإخلاء -
مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو) -
موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي -
رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ -
بتهمة تفجير أتوبيس شرطة.. إحالة أوراق مسؤول إخوان البحيرة و15 آخرين للمفتي (صور) -
الأردن يدين استهداف محطة كهرباء في العراق -
مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه بالأردن وليبيا وموريتانيا تعزيز العلاقات

Print
على هامش اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة في الدوحة

وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه بالأردن وليبيا وموريتانيا تعزيز العلاقات

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية ليبيا السيدة نجلاء المنقوش، ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد

جاء ذلك على هامش اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خلال اللقاءات الثلاثة بحث العلاقات الثنائية بين المملكة والدول الثلاثة الشقيقة، واستعراض نتائج اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه بالأردن وليبيا وموريتانيا تعزيز العلاقات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قدم أوراق اعتماده.. "عطا الله بن زايد" سفيرًا للمملكة بجمهورية القمر

قدم أوراق اعتماده.. "عطا الله بن زايد" سفيرًا للمملكة بجمهورية القمر

مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا

مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا

الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال

الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال

في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا

في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا