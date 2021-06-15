وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه بالأردن وليبيا وموريتانيا تعزيز العلاقات

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على هامش اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة في الدوحة

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية ليبيا السيدة نجلاء المنقوش، ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد

جاء ذلك على هامش اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خلال اللقاءات الثلاثة بحث العلاقات الثنائية بين المملكة والدول الثلاثة الشقيقة، واستعراض نتائج اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.