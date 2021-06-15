حقيقية تقبيل الرئيس أردوغان يد الرئيس بايدن

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أنتشر صورة يزعم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقبل فيها يد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال قمة الناتو، لكن ما هي الحقيقة؟

وما أثار الجدل حقا، هو أن هذا اللقاء بين بايدن وأردوغان جرى بعد اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية للأرمن، ما أغضب أردوغان.

بايدن وأردوغان

يظهر في الفيديو الحقيقي أن الرئيس التركي كان جالسا، قبل أن يأتي نظيره الأمريكي مرتديا الكمامة وقابضا يده من أجل السلام الصحي دون مصافحة في ظل انتشار عدوى فايروس كورونا، وأثناء قيام أردوغان اقترب فمه من يد بايدن. التقطت كميرات المصورين الصحفيين الصورة ونشرتها على أنها قبلة يد، فاعتبر البعض ذلك تهورا إعلاميا بعيدا عن ثقافة الأخذ من المصدر الأصلي.