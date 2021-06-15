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العاهل الأردني يتحدث عن دور ولي عهده في نهج قيادة المملكة

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العاهل الأردني يتحدث عن دور ولي عهده في نهج قيادة المملكة العاهل الأردني يتحدث عن دور ولي عهده في نهج قيادة المملكة

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قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، إن ولي عهده، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، سيكون دائما إلى جانبه لمواصلة نهج التطوير والتحديث في المملكة.

وصرح الملك عبدالله الثاني، خلال اجتماع عقده الثلاثاء بحضور ولي عهده مع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حسبما نقله الديوان الملكي: "مسيرة الإصلاح في الأردن، ممتدة عبر تاريخ الدولة، ومستمرون بها في المئوية الثانية".

وأضاف العاهل الأردني: "إننا سنواصل البناء على جهود الآباء والأجداد، وسيكون ابني الحسين إلى جانبي، للاستمرار في نهج التحديث والتطوير".

وأردف: "هدفنا تطوير المنظومة السياسية، وصولا للحياة البرلمانية والحزبية التي تناسب الأردنيين، ومسيرة الأردن الديمقراطية".

المصرى اليوم

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