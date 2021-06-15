رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان

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اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021 بنسبة نجاح بلغت 80.3%، وذلك بعرض من الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وتم تحديد رابط النتيجة: https://c2abk925.caspio.com/dp/b700a000b2cb2b49992549649209 .

ووجه اللواء أشرف عطية التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين والمتفوقين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية ليصبحوا في مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار في المستقبل.

وكلف محافظ أسوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية في مختلف مدارس المحافظة والإستعداد الجيد والكامل من الآن لإنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية من التعقيم والتطهير والرش لكافة مكونات المدارس، والتأكد من توفير جميع سبل الراحة من المبردات وأجهزة التهوية لمواجهة أجواء الطقس الحار وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء إمتحاناتهم في سهولة ويسر.

ومن جانبه، صرح الدكتور خالد قبيصى بأن عدد المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية 25 ألف و597 طالب وطالبة، فيما نجح منهم 20 ألف و122 طالب وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات .