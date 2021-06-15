أخبار عاجلة

750 ألف إصابة بكورونا سُجلت في الأردن -
قدم أوراق اعتماده.. "عطا الله بن زايد" سفيرًا للمملكة بجمهورية القمر -
حسن نصر الله يلتقي إسماعيل هنية -
الجيش الإسرائيلي تستعد لهدم 17 منزلا في حي البستان في القدس بعد انتهاء مهلة السكان بالإخلاء -
مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو) -
موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي -
رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ -
بتهمة تفجير أتوبيس شرطة.. إحالة أوراق مسؤول إخوان البحيرة و15 آخرين للمفتي (صور) -
الأردن يدين استهداف محطة كهرباء في العراق -
مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان

Print
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021 بنسبة نجاح بلغت 80.3%، وذلك بعرض من الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وتم تحديد رابط النتيجة: https://c2abk925.caspio.com/dp/b700a000b2cb2b49992549649209 .

ووجه اللواء أشرف عطية التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين والمتفوقين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية ليصبحوا في مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار في المستقبل.

وكلف محافظ أسوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية في مختلف مدارس المحافظة والإستعداد الجيد والكامل من الآن لإنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية من التعقيم والتطهير والرش لكافة مكونات المدارس، والتأكد من توفير جميع سبل الراحة من المبردات وأجهزة التهوية لمواجهة أجواء الطقس الحار وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء إمتحاناتهم في سهولة ويسر.

ومن جانبه، صرح الدكتور خالد قبيصى بأن عدد المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية 25 ألف و597 طالب وطالبة، فيما نجح منهم 20 ألف و122 طالب وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي

موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي

رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ

رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ

بتهمة تفجير أتوبيس شرطة.. إحالة أوراق مسؤول إخوان البحيرة و15 آخرين للمفتي (صور)

بتهمة تفجير أتوبيس شرطة.. إحالة أوراق مسؤول إخوان البحيرة و15 آخرين للمفتي (صور)