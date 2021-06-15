«الإنتربول» تحدد 5 أغراض للاتجار بالبشر.. تضم زراعة الأعضاء والاستغلال الجنسى وتهريب المهاجرين

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أكدت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» أنها تقوم بتدريب وإعداد أجهزة الشرطة فى 194 بلدًا عضوًا لتحديد حالات الاتجار بالبشر والتحقيق فيها، وأكدت أن العمليات التى نفذتها فى هذا الشأن أنقذت رجالًا ونساءً وأطفالًا تم الاتجار بهم للعمل القسرى. هذه الجريمة تعبر جميع المناطق والتركيبات السكانية.

ويتعرض القُصَّر- حسب الانتربول- للاتجار بشكل خاص، حيث يسهل التلاعب بهم، وغالبا ما لا يدركون أنهم ضحايا الجريمة. قد يشعر البعض أنهم محميون من قبل أصحاب العمل المزعومين، خاصة إذا تم إعطاؤهم وجبات الطعام ووفّرت لهم الإقامة.

واعترفت المنظمة فى الوقت نفسه بالدور الحاسم الذى تلعبه وحدات حماية الطفل والخدمات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية فى بلداننا الأعضاء.. «نحن نشارك بانتظام ونشركهم فى أنشطتنا لضمان حصول الأطفال على الاهتمام والرعاية الملائمين فى جميع مراحل التحقيقات والعمليات».

ونبهت «الإنتربول» إلى أن هناك خمسة أغراض وراء الاتجار بالبشر تتمثل فى:

العمل القسرى

يأتى ضحايا هذا الشكل واسع الانتشار من الاتجار فى المقام الأول من البلدان النامية، يتم استقدامهم والاتجار بهم باستخدام الخداع والإكراه، ويجدون أنفسهم محتجزين فى ظروف العبودية للقيام بمجموعة متنوعة من الأشغال. ويمكن أن تشارك الضحايا فى أعمال زراعية أو تعدين أو صيد الأسماك أو فى أعمال البناء، إلى جانب عبودية منزلية وغيرها من الوظائف كثيفة العمالة.

الأنشطة الإجرامية الإجبارية

يُسمح هذا النوع من الاتجار للشبكات الإجرامية بجنى أرباح مجموعة متنوعة من الأنشطة غير المشروعة دون المخاطرة، حيث يضطر الضحايا لتنفيذ مجموعة من الأنشطة غير القانونية، التى بدورها تولد الإيرادات، وتشمل هذه الأنشطة: السرقة، أو زراعة المخدرات، أو بيع السلع المقلدة، أو التسول القسرى، وغالبا ما تكون للضحايا حصص نسبية، ويمكن أن يواجهوا عقوبة قاسية إذا لم يؤدوا أداءً كافيًا.

ضحايا الدول النامية يواجهون الاستغلال فى أوضاع مأساوية

استغلال النساء جنسيًا

يؤثر هذا الشكل السائد للاتجار فى كل منطقة فى العالم، إما كبلد مصدِّر أو بلد عبور أو بلد مقصد، حيث تخضع النساء والأطفال بالبلدان النامية والقطاعات الهشة فى المجتمع بالدول المتقدمة للإغراءات والوعود بالعمل اللائق ومغادرة منازلهم والسفر إلى ما يعتبرونه حياة أفضل.

وكثيرا ما يتم تزويد الضحايا بوثائق سفر مزورة، وتستخدم شبكة منظمة لنقلهم إلى بلد المقصد، حيث يجدون أنفسهم مجبرين بالإكراه على الاستغلال الجنسى ومحتجزين فى ظروف غير إنسانية ورعب مستمر.

استئصال الأعضاء

توجد قوائم انتظار طويلة جدا لعمليات زرع الأعضاء فى عدة دول، وانتهز المجرمون هذه الفرصة لاستغلال يأس المرضى والجهات المانحة المحتملة فى أن تكون صحة الضحايا أو حتى حياتهم معرضة للخطر، حيث يمكن إجراء العمليات فى ظروف سرية دون متابعة طبية.

ومن المرجح أن تُزيد شيخوخة السكان وحالات الإصابة بمرض السكر فى العديد من البلدان المتقدمة متطلبات زرع الأعضاء وتجعل هذه الجريمة أكثر ربحية.

تهريب المهاجرين

ترتبط إشكالية تهريب المهاجرين بالاتجار بالبشر بشكلٍ وثيق، حيث يمكن أن يقع العديد من المهاجرين ضحية العمل القسرى طوال رحلتهم.. فقد يجبر المهرّبون المهاجرين على العمل فى ظروفٍ غير إنسانية لدفع ثمن مرورهم غير القانونى عبر الحدود. فى هذه الحالة، تسهّل شبكات التهريب الدخول غير القانونى للفرد إلى بلد ليس فيه موطن أو إقامة بشكل دائم، وعلى الرغم من أن المهاجرين قد يصبحون عرضة للاتجار بالبشر، إلا أنه بصفة عامة بمجرد أن يتم الدفع للمهرب تنتهى العلاقة بين المهاجر والمهرب.