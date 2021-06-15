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أستاذ قانون دولى: إثيوبيا تريد الوصول لمرحلة عدائية مع بالملء الثاني للسد

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أستاذ قانون دولى: إثيوبيا تريد الوصول لمرحلة عدائية مع مصر بالملء الثاني للسد أستاذ قانون دولى: إثيوبيا تريد الوصول لمرحلة عدائية مع بالملء الثاني للسد

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قال الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولي جامعة القاهرة، إن أزمة سد النهضة أهم ملف في السياسة الخارجية المصرية في الوقت الحالي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن والسودان تتحركان وهناك استجابات من الدول العربية، ولكن الآن نحتاج للضغط على أديس أبابا من خلال استثمارات بعض الدول العربية هناك.

وأوضح محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولي جامعة القاهرة، أن إثيوبيا تتحدى مصر وتريد الوصول لمرحلة عدائية من خلال الملء الثاني لسد النهضة.

واستطرد أن مجلس الأمن عليه الإطلاع بمسئولياته، وإما أن يتعامل مع الملف أو يحيله إلى منظمات إقليمية، موضحا أن التحرك الأحادي الإثيوبي يهدد الأمن والسلم الأفريقي.

المصرى اليوم

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