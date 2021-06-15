محمد العرابي: انعقاد جلسة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة لن يكون سهلًا

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قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن هناك إيجابيات لاجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي عقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاجتماع تناول الأوضاع التي يمر بها العالم العربي، مثل الأحداث في القدس وليبيا، مشيرًا إلى روعة كلمة مصر التي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري.

وأشار إلى أن الحديث عن ملف سد النهضة مخرج جيد بالنسبة لمصر والسودان، موضحا أن انعقاد جلسة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة لن يكون سهلًا، وسيكون محفوفًا بمعارضة بعض الدول.

ولفت إلى أن انعقاد جلسة بمجلس الأمن يجب أن تتبناه إحدى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، مثلما كانت هناك رغبة من الولايات المتحدة لعقد الاجتماع الماضي.

وأضاف أن إثيوبيا تنتهك مواثيق الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، ورغم ذلك لم يتحرك أحد.