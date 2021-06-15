أخبار عاجلة

حسن نصر الله يلتقي إسماعيل هنية -
الجيش الإسرائيلي تستعد لهدم 17 منزلا في حي البستان في القدس بعد انتهاء مهلة السكان بالإخلاء -
مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو) -
موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي -
رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ -
بتهمة تفجير أتوبيس شرطة.. إحالة أوراق مسؤول إخوان البحيرة و15 آخرين للمفتي (صور) -
الأردن يدين استهداف محطة كهرباء في العراق -
مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا -
الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال -
في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محمد العرابي: انعقاد جلسة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة لن يكون سهلًا

Print
محمد العرابي: انعقاد جلسة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة لن يكون سهلًا محمد العرابي: انعقاد جلسة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة لن يكون سهلًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن هناك إيجابيات لاجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي عقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاجتماع تناول الأوضاع التي يمر بها العالم العربي، مثل الأحداث في القدس وليبيا، مشيرًا إلى روعة كلمة التي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري.

وأشار إلى أن الحديث عن ملف سد النهضة مخرج جيد بالنسبة لمصر والسودان، موضحا أن انعقاد جلسة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة لن يكون سهلًا، وسيكون محفوفًا بمعارضة بعض الدول.

ولفت إلى أن انعقاد جلسة بمجلس الأمن يجب أن تتبناه إحدى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، مثلما كانت هناك رغبة من الولايات المتحدة لعقد الاجتماع الماضي.

وأضاف أن إثيوبيا تنتهك مواثيق الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، ورغم ذلك لم يتحرك أحد.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ

رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ

الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

إسماعيل مختار: 30 يونيو رمز لمصر الجديدة التي طالما حلمنا بها

إسماعيل مختار: 30 يونيو رمز لمصر الجديدة التي طالما حلمنا بها

رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري

رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري