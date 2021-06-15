محافظ أسوان يعلن تحسين مياه الشرب بشرق المدينة بالتعاون مع الجانب السويسري

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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة وكالة التعاون الدولى السويسرى بإستمرار دعمها للمشروعات التي تستهدف إحلال وتجديد البنية التحتية لمحطات وشبكات مياه الشرب بمناطق شرق مدينة أسوان التي تعانى من ضعف المياه وتهالك الشبكات لتقادمها منذ عشرات السنوات وهو الذي يتوازى مع دفع العمل بمشروع تحسين مياه الشرب بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب للإسراع بإنهاؤه خلال العام الحالي، بجانب تنفيذ مكونات الدعم الفني ونشر الوعى بتكلفة إجمالية تصل إلى 8،8 مليون فرنك سويسرى .

جاء ذلك أثناء عقد الإجتماع الثالث للجنة الإستشارية والتوجيهية لمشروع إدارة مياه الشرب 2021 عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وميخال هرارى نائب رئيس الوكالة الدولية للتعاون السويسري، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فضلاً عن الدكتور أندرياس زيست مدير البرنامج، وكذا أعضاء اللجنة .

وخلال الإجتماع وجه اللواء أشرف عطية شكره للوكالة السويسرية لتعاونها البناء في تحقيق التنمية المستدامة، ومساهمتها الجادة في توفير مياه الشرب لبعض المناطق المحرومة بشرق مدينة أسوان والتي شهدت تنفيذ مشروعات تحسين المياه بمناطق الناصرية ثم خور عواضة والخطارية والأمبركاب، وليستكمل المشروع تنفيذ مشروعاته خلال الفترة القادمة في السيل الريفي وعزب كيما، لافتاً إلى أنه على الرغم من تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى بمناطق مختلفة داخل مدينة أسوان وباقى مراكز ومدن المحافظة وما يستلزم معه من إنقطاع مياه الشرب إلا أن المواطن الأسواني يقدر الجهود المبذولة لإنهاء هذه المشاكل التي كانت تؤرقه على مدار السنوات الماضية حيث سيكون هناك إرتفاع في حالة الرضا خلال الفترة القادمة مع إنهاء هذه المشروعات التي تم دعمها بأكثر من 1.5 مليار جنيه من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مشروعات المنحة السويسرية .