غرامة 4 آلاف ضد مستغل شاطئ مخالف في الإسكندرية

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أمر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتوقيع غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه على مستأجر شاطيء «إدوارد خراط» (سيدي بشر 2 سابقًا) الخدمة لمن يطلبها، وتحذير المستأجر بفسخ التعاقد في حال تكرار المخالفة مرة أخرى، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين الواردة بشأن الشاطيء.

وأكد المحافظ في بيان، الثلاثاء، أنه لن يتم التهاون مطلقًا مع أي مخالفات تقع بشواطئ الإسكندرية سواء مخالفات خاصة بعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية أو مخالفات تخص التعامل مع المواطنين.

وشدّد على أنه أعطى تعليماته إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، برئاسة اللواء جمال رشاد، بالمتابعة الميدانية المستمرة على مدار اليوم للتأكد من التزام المستأجرين بكافة التعليمات وبنود التعاقد.