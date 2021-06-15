أخبار عاجلة

حسن نصر الله يلتقي إسماعيل هنية -
الجيش الإسرائيلي تستعد لهدم 17 منزلا في حي البستان في القدس بعد انتهاء مهلة السكان بالإخلاء -
مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو) -
موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي -
رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ -
بتهمة تفجير أتوبيس شرطة.. إحالة أوراق مسؤول إخوان البحيرة و15 آخرين للمفتي (صور) -
الأردن يدين استهداف محطة كهرباء في العراق -
مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا -
الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال -
في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

غرامة 4 آلاف ضد مستغل شاطئ مخالف في الإسكندرية

Print
غرامة 4 آلاف ضد مستغل شاطئ مخالف في الإسكندرية غرامة 4 آلاف ضد مستغل شاطئ مخالف في الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتوقيع غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه على مستأجر شاطيء «إدوارد خراط» (سيدي بشر 2 سابقًا) الخدمة لمن يطلبها، وتحذير المستأجر بفسخ التعاقد في حال تكرار المخالفة مرة أخرى، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين الواردة بشأن الشاطيء.

وأكد المحافظ في بيان، الثلاثاء، أنه لن يتم التهاون مطلقًا مع أي مخالفات تقع بشواطئ الإسكندرية سواء مخالفات خاصة بعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية أو مخالفات تخص التعامل مع المواطنين.

وشدّد على أنه أعطى تعليماته إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، برئاسة اللواء جمال رشاد، بالمتابعة الميدانية المستمرة على مدار اليوم للتأكد من التزام المستأجرين بكافة التعليمات وبنود التعاقد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي

موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي

رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ

رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ

بتهمة تفجير أتوبيس شرطة.. إحالة أوراق مسؤول إخوان البحيرة و15 آخرين للمفتي (صور)

بتهمة تفجير أتوبيس شرطة.. إحالة أوراق مسؤول إخوان البحيرة و15 آخرين للمفتي (صور)