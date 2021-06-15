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هل المزاح بين الأصدقاء حرام؟.. داعية إسلامي يجيب

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هل المزاح بين الأصدقاء حرام؟.. داعية إسلامي يجيب هل المزاح بين الأصدقاء حرام؟.. داعية إسلامي يجيب

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قال الدكتور محمد على، الداعية الإسلامي، إن المزاح بين الأصدقاء ممكن أن يُسبب الخصام والفرقة بين الأهل والأصدقاء إلى جانب أن هناك رحما يُقطع بسبب المزاح، مشيرًا إلى أن هناك مزاحا كان يتبعه الرسول الكريم مع أصحابه دون أي خصام أو فرقة بينهم، وكان الصحابة يتبعونه مع بعضهم البعض كأتباع للنبي محمد صلي الله عليه وسلم.

وأضاف «علي»، خلال لقائه مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه كان النبي محمد صلي الله عليه وسلم يمزح مع أصحابه وكان يقول أني لأمزح ولا أقول إلا الحق، مشيرًا إلى أن المداعبة والمزاح ليس حرام وليس به انتقاص؛ بل هي كلها كمال إذا جبرت بها قلوب الضعفاء وقصدت بها إدخال الفرح والسعادة والسرور على أخيك المسلم.

وتابع: «ليس القصد من المزاح التنمر والسخرية من أخيك المسلم وإلا دخلت تحت قوله تعالى»يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ«، وهذه السخرية والاستهزاء نهى الله عنها.

المصرى اليوم

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