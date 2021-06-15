تعرف على الحكم على تاجر مستلزمات منزلية في هتك عرض طفلة ببني سويف

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برأت محكمه جنايات بني سويف برئاسه المستشار معوض ثروت رجب رئيس المحكمه، وعضويه المستشارين امجد محمود، وتامر مصطفى حسين، وأمانة سر سامر إبراهيم ببراءه «محمد عبدالمنعم نادي» صاحب محل أدوات منزلية من تهمة «هتك عرض» طفلة تبلغ من العمر 12 عاما.

وكشفت هيئة المحكمة عن أسباب براءة المتهم من التهمة التي وجهتها النيابة له من هتك عرض الطفلة، مؤكدة أنها فحصت الدعوى وما أحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، وأن المحكمة دخلتها الريبه في صحه عناصر الإثبات وتتشكك في صحه اسناد التهمه للمتهم.

وقالت المحكمه إنه من المقرر قانونا أن لمحكمه الموضوع تقدير اقوال الشهود فيها وانزالها منزلتها الصحيحه في الأوراق وأن العبره في التحقيقات هي تلك التي تجريها المحكمه بنفسها وأنه لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمه من أقوال شاهد الواقعه أحمد طه تغيان، الذي مثل أمام هذه المحكمه وشهد طواعيه بأن المتهم لم يرتكب هذه الواقعه ومن ثم انقطعت صلة المتهم بها والمحكمه تطمئن لتلك الشهاده المقول بها أمامها كما أنها تتشكك فيما سبق، وقرر به المجنى عليه في شان اتهامها للمتهم ومن ثم تطرح ما سبق من شهادته ولا تعول عليها ولا يقدح في ذلك ما جاء بتحريات الشرطه وما قرر به شخص مجريها اذ انها مجرد وجهه نظر تحتمل الصدق والكذب وانها جاءت مجهوله المصدر ولم تقيد باي دليل كما انها لا تعد وحدها دليلا قائما بذاته يمكن التعويل عليه.

وكانت النيابه العامه ببنى سويف في يوم 26. سبتمبر 2020 وجهت تهمة هتك العرض للمتهم محمد ع لقيامه اثناء وجود المجنى عليها ر.م ع. في محله الخاص لشراء مستلزمات للمنزل اعتدى على المجنى عليها بغير قوه أو تهديد بمد يده لمواطن عفتها ممسكابثدييها مما حدا بالطفلة من الفرار خارج. المحل الخاص بالمتهم للنجاه بنفسها واستمعت المحكمه إلى شهاده والد الطفله.الذي قال انه علم من نجلته المجنى عليها بقيام المتهم بهتك عرضها اثناء قيامها بشراء بعض مستلزمات المنزل من المحل الخاص بالمتهم كما استمعت المحكمه إلى اقوال الضابط محمد محروس معاون مباحث مركز شرطه ناصر بان تحرياته السرية اسفرت عن صحة الواقعة.

بينما انكر المتهم امام المحكمة انه لم يقم بهذا الفعل وطلب الاستماع إلى احد شهود الواقعه الذي كان موجودا داخل المحل الخاص اثناء الواقعهواستمعت المحكمه إلى اقوال شاهد الواقعه احمد طه تغيان وقرر انه كان موجودا اثناء حضور المجني عليها وقت الواقعه ونفى اتيان المتهم باي افعال قبل المجني عليها تهتك عرضها واضاف ان هناك خلافات بين المتهم ووالد المجني عليه.