الرياض : ضبط شخص ينتحل صفة رجال الأمن لسلب العمالة
196 جهة وشخصية إسلامية تؤيد إجراءات السعودية في حج 1442
أيد 196 جهة من المؤسسات والجمعيات والشخصيات الإسلامية في العالم، قرار المملكة قصر حج هذا العام 1442هـ على حجاج الداخل، وتوجه المملكة...
كشفت وزارة العدل، عن إجراء نحو 1.7 مليون عملية توثيق إلكترونيًا، خلال الربع الثالث من العام الهجري الجاري 1442 هـ.وأكدت الوزارة، إتاحة...
عادل الشهري شاب من مركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة بمنطقة عسير وجد نفسه في صناعة الهدايا التذكارية والتحف التي ينفذها يدويا...
أظهر التقرير السنوي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء لعام 2020 عن رصد 22016 مخالفة، وإغلاق 773 منشأة، وإيقاف 140 خط إنتاج، وضبط 882 مخالفة...
استمرت موجة الغبار على منطقة نجران ومحافظاتها لليوم الثاني على التوالي مما تسبب في إلغاء الرحلات من وإلى مطار نجران، ولجأ...
صنفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في تقرير حديث، البلاغات الواردة لخدمة البلاغات «940»، المتعلقة بـ«جائحة كورونا»، إلى 8 فئات،...