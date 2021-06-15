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الرياض : ضبط شخص ينتحل صفة رجال الأمن لسلب العمالة

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196 جهة وشخصية إسلامية تؤيد إجراءات في حج 1442

أيد 196 جهة من المؤسسات والجمعيات والشخصيات الإسلامية في العالم، قرار المملكة قصر حج هذا العام 1442هـ على حجاج الداخل، وتوجه المملكة...

d34bf6c51c.jpgالوطن
fefd98231c.jpg05 ذو القعدة 1442 هـ

العدل : 1.7 مليون عملية توثيق إلكترونية خلال 3 أشهر

كشفت وزارة العدل، عن إجراء نحو 1.7 مليون عملية توثيق إلكترونيًا، خلال الربع الثالث من العام الهجري الجاري 1442 هـ.وأكدت الوزارة، إتاحة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png05 ذو القعدة 1442 هـ
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أشجار تنطق وسيوف تعود من العدم

عادل الشهري شاب من مركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة بمنطقة عسير وجد نفسه في صناعة الهدايا التذكارية والتحف التي ينفذها يدويا...

icon-byline.pngأبها : محمد آل عمر
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

الأغذية تتصدر مخالفات الغذاء والدواء

أظهر التقرير السنوي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء لعام 2020 عن رصد 22016 مخالفة، وإغلاق 773 منشأة، وإيقاف 140 خط إنتاج، وضبط 882 مخالفة...

icon-byline.pngجدة محمد غرسان
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ
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استمرار الغبار وتعليق الرحلات لليوم الثاني في نجران

استمرت موجة الغبار على منطقة نجران ومحافظاتها لليوم الثاني على التوالي مما تسبب في إلغاء الرحلات من وإلى مطار نجران، ولجأ...

icon-byline.pngنجران أحمد بالحارث
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

8 أنواع لبلاغات المخالفات البلدية

صنفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في تقرير حديث، البلاغات الواردة لخدمة البلاغات «940»، المتعلقة بـ«جائحة كورونا»، إلى 8 فئات،...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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