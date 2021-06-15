مجلس العلاقات الخارجية: الظاهرة تقوض النمو وتزعزع الاستقرار

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تمكنت منظمات حقوق الإنسان الدولية والكبرى، وقيادات العمل الحقوقى على مدار العقدين الماضيين، من تطوير إطار دولى شامل يحدد جريمة الاتجار بالبشر، وبالأخص فى عام 2000 مع بروتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار فى الأشخاص، خاصة النساء والأطفال.

وقامت الحكومة الأمريكية فى العام نفسه بسن قانون حماية ضحايا الاتجار، وسنه الرئيس الأسبق بيل كلينتون، والذى أعادت إدارات جورج بوش الابن وباراك أوباما ودونالد ترامب تطبيقه، ولكن على الرغم من مرور عشرين سنة بعد سن هذه المعايير، إلا أن الاتجار بالبشر يستمر دون أن تخمد جذوته.

وقال التقرير الجديد، الذى يصدره مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى للمرة الأولى على الإطلاق، إن وقف نمو الاتجار بالبشر يحتاج إلى أدوات وشركاء جدد لتنفيذ المعايير المناهضة للاتجار على المستويين المحلى والدولى، مشددا على ضرورة تحمل القائمين على الصناعة التابعة للقطاع الخاص المسؤولية فى ضمان عدم ممارسة سلاسل الإمدادات والتوريد العمل القسرى، فضلا عن ضرورة بذل القطاع المالى المزيد من الجهد لضبط الأرباح غير المشروعة الخاصة بالمهربين والإبلاغ عنها.

وأضاف التقرير الذى كتبته الباحثتان بالمجلس، جميلى بيجو، المتخصصة فى السياسة الخارجية وشؤون المرأة، وراشيل فوجل شتاين، مدير برنامج النساء والسياسة الخارجية، أن قيادات القطاعين الأمنى والتنموى، تحتاج إلى الاعتراف بأن الاتجار فى البشر الذى وصل عدد ضحاياه حول العالم إلى ٢٥ مليون شخص يقوض النمو الاقتصادى ويفاقم الاضطرابات ويزعزع الاستقرار، ومن ثم عليهم أن يوسعوا نطاق سياساتهم لمواجهة الجريمة، حتى داخل صفوفهم أنفسهم.

و دعا التقرير الحكومات إلى ردع تجار البشر والحد من انتشارهم، وذلك من خلال استعمال حلول التنمية المستدامة والتى تعالج الأسباب من جذورها، إلى جانب بذل جهود عقابية ضد الجناة.

وأكد التقرير أن هذه الجريمة تدعم الأنظمة الحاكمة المسيئة والعصابات الإجرامية، وتضعف سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب تغذية الفساد وتقويض الحكم الرشيد، داعيا الولايات المتحدة إلى تعظيم فرص الاستثمار فى الإجراءات المناهضة لعمليات الاتجار.

ونبه إلى أن واشنطن تفتقر إلى السلطات الكافية والتنسيق بين إدارات الحكومة الفيدرالية لمواجهة الأزمة بالشكل الكافى، فهى تعالج القضية كما لو كانت «فرعية» وتابعة لهموم أوسع نطاقا بالسياسة الخارجية.

ولفت إلى أن المعارضين الذين ينتقدون تخصيص مبالغ مالية وقدرات سياسية لمكافحة الاتجار فى البشر، هم يقللون من تقدير الدور الذى تؤديه تلك الجريمة فى دعم الأنظمة المسيئة والعصابات الإجرامية والجماعات المسلحة والإرهابية.

وعلى الرغم من الجهود التى تبذلها المؤسسات المختلفة والحكومات حول العالم، إلا أن التقرير أكد أن الجهود المضادة للتك الجريمة تنهار بسبب عدم كفاية السلطات، وضعف إنفاذ القانون، وتقلص الاستثمار، وعدم توافر البيانات بالقدر الكافى.

وشدد التقرير على ضرورة قيام إدارة بايدن بقيادة الساحة الدولية، فى سبيل سد هذه الفجوات، وذلك من خلال تقوية السلطات المؤسسية والتنسيق وتحسين سبل المحاسبة بشأن العمل القسرى، وزيادة الموارد وتوسيع نطاق الأدلة والبيانات، وإصلاح نظم تعيين العمالة لمكافحة استغلال العمال المهاجرين، فضلا عن زيادة الإمكانات التكنولوجية والاستثمارات فى مواجهتها.

كما اقترح التقرير تعيين قيادات فى القطاعات الخاصة والأمنية والتنمية الدولية لتقديم مبادرات ابتكارية ووقائية قوية، ومبادرات لتطبيق القانون، مشيرا إلى أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تحرز تقدما للمصالح الاقتصادية والأمنية من خلال دعم إجمالى الدخل المحلى مع تحسين الإنتاجية ورأس المال البشرى، وتوفير التكاليف المباشرة التى تنفقها الحكومات لمساعدة الناجين.

وفى سياق متصل، أكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبى أهمية توحيد الجهود لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، حيث ذكرت المنظمة، فى بيانها الأخير، قبل يومين أن 95% من الأموال التى يجنيها المتاجرون بالبشر سنويا مرتبطة بأغراض العمل القسرى والاستغلال الجنسى. وقالت إن مؤتمر التحالف 21 ضد الاتجار بالبشر يهدف إلى مناقشة سبل مواجهة الطلب الذى يعزز الاتجار بالبشر إضافة إلى استكشاف طرق الوقاية للتصدى بشكل استباقى لتقليل الحوافز المؤدية لهذه الجريمة، بما فى ذلك الطلب على السلع والخدمات التى يمكن أن ينتج عنها ضحايا الاتجار.

ودعت المنظمة الكيانات والأفراد إلى التوقف عن شراء السلع والخدمات التى يكون مصدرها ضحايا هذه الجريمة، وذلك من أجل القضاء عليها.