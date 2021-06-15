باب العمود بالقدس يتحول لثكنة عسكرية مع انطلاق «مسيرة الأعلام»

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أصيب 17 مواطنا فلسطينياً، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية، في محيط البلدة القديمة في القدس، بالتزامن مع إنطلاق مسيرة الأعلام.

وأفادت طواقم إسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني في القدس، بأن 3 إصابات نقلت للمستشفى، بينما عولجت باقي الإصابات ميدانيا، وتوزعت ما بين الاصابة بالمطاط والصوت والاعتداء بالضرب، بحسب ما نقلت وكالة معا الفلسطينية.

كما أفادت بأن قوات الاحتلال اعتدت على سيارة اسعاف باطلاق الرصاص المباشر باتجاهها ومنعت الطواقم من حرية الحركة.