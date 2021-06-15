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الإمارات تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائها

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الإمارات تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائها الإمارات تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائها

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أكدت دولة الإمارات، دعمها الكامل لسيادة المغرب على صحرائه وحقها القيام بجميع الإجراءات للدفاع عن وحدة أراضيها.

جدد مندوب الإمارات، أمام اللجنة الـ24 للأمم المتحدة، المنعقدة أمس الاثنين، دعمها الكامل لسيادة المغرب على صحرائه، بالإضافة دعم الإمارات «جميع الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن وحدة أراضيها وحماية مواطنيها».

وقال الممثل الإمارات في الاجتماع، الذي عقد أمس في نيويورك، إن الإمارات «تدعم مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الأمن».
ورحبت الإمارات بعقد المائدتين المستديرتين بجنيف عامي 2018 و2019، ودعت إلى مواصلة دعم استمرار المفاوضات التي انطلقت عام 2007، تحت إشراف الأمم المتحدة.

ونوه الدبلوماسي الإماراتي في حديثه إلى «ترجمة للعلاقات التاريخية والقوية والشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين، قامت دولة الإمارات بافتتاح قنصلية لها في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بتاريخِ 4 نونبر 2020»، بحسب موقع «ماب إكسبريس».

المصرى اليوم

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