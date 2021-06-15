زعيم الأغلبية لوزير البترول: «نتمنى نشكرك المرة الجاية بعد حل المشكلات التي سجلناها»

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وجّه المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير البترول على ما وصفه بالاكتشافات البترولية العظيمة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك رداً على تعقيب وزير البترول على طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة بشأن مشكلات التعيين وتأخر توصيل الصرف الصحي للمنازل.

وكان أعضاء مجلس النواب شنوا هجوماً حاداً على وزير البترول، بسبب رفضه المتكرر لطلبات التعيين بالوزارة أو الشركات التابعة لها والتي يتقدم بها النواب.

وقال زعيم الأغلبية: نتمنى في لقاء مقبل، قد يكون في دور الانعقاد القادم أن نوجه الشكر للوزير في حل كافة المشكلات التي تم تسجيل الملاحظات عليها.