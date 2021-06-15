أخبار عاجلة

حسن نصر الله يلتقي إسماعيل هنية -
الجيش الإسرائيلي تستعد لهدم 17 منزلا في حي البستان في القدس بعد انتهاء مهلة السكان بالإخلاء -
مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو) -
موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي -
رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ -
بتهمة تفجير أتوبيس شرطة.. إحالة أوراق مسؤول إخوان البحيرة و15 آخرين للمفتي (صور) -
الأردن يدين استهداف محطة كهرباء في العراق -
مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا -
الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال -
في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

زعيم الأغلبية لوزير البترول: «نتمنى نشكرك المرة الجاية بعد حل المشكلات التي سجلناها»

Print
زعيم الأغلبية لوزير البترول: «نتمنى نشكرك المرة الجاية بعد حل المشكلات التي سجلناها» زعيم الأغلبية لوزير البترول: «نتمنى نشكرك المرة الجاية بعد حل المشكلات التي سجلناها»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية، الشكر للرئيس عبدالفتاح ، ووزير البترول على ما وصفه بالاكتشافات البترولية العظيمة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك رداً على تعقيب وزير البترول على طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة بشأن مشكلات التعيين وتأخر توصيل الصرف الصحي للمنازل.

وكان أعضاء مجلس النواب شنوا هجوماً حاداً على وزير البترول، بسبب رفضه المتكرر لطلبات التعيين بالوزارة أو الشركات التابعة لها والتي يتقدم بها النواب.

وقال زعيم الأغلبية: نتمنى في لقاء مقبل، قد يكون في دور الانعقاد القادم أن نوجه الشكر للوزير في حل كافة المشكلات التي تم تسجيل الملاحظات عليها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ

رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ

الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

إسماعيل مختار: 30 يونيو رمز لمصر الجديدة التي طالما حلمنا بها

إسماعيل مختار: 30 يونيو رمز لمصر الجديدة التي طالما حلمنا بها

رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري

رئيس«الإنجيلية» ينعى أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد المصري