دراسة: 5 ولايات أمريكية كان لديها إصابات بكورونا قبل تسجيل الحالات الأولى

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أظهرت دراسة حكومية جديدة أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في 5 ولايات أمريكية قبل أسابيع من إعلان هذه الولايات عن أولى حالات الإصابة بها.

وأُخذت أكثر من 24 ألف عينة دم لبرنامج أبحاث تابع للمعاهد القومية للصحة خلال الفترة من الثاني من يناير و18 مارس 2020 وجرى تحليلها واتضح أن سبعة أشخاص لديهم أجسام مضادة لفيروس سارس-كوف-2 المسبب لمرض كوفيد-19، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».

وقال الباحثون إن العينات الإيجابية جاءت من ولايات إلينوي وماساتشوستس، ومسيسبي وبنسلفانيا وويسكونسن.