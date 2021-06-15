أخبار عاجلة

حسن نصر الله يلتقي إسماعيل هنية -
الجيش الإسرائيلي تستعد لهدم 17 منزلا في حي البستان في القدس بعد انتهاء مهلة السكان بالإخلاء -
مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو) -
موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي -
رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ -
بتهمة تفجير أتوبيس شرطة.. إحالة أوراق مسؤول إخوان البحيرة و15 آخرين للمفتي (صور) -
الأردن يدين استهداف محطة كهرباء في العراق -
مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا -
الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال -
في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

دراسة: 5 ولايات أمريكية كان لديها إصابات بكورونا قبل تسجيل الحالات الأولى

Print
دراسة: 5 ولايات أمريكية كان لديها إصابات بكورونا قبل تسجيل الحالات الأولى دراسة: 5 ولايات أمريكية كان لديها إصابات بكورونا قبل تسجيل الحالات الأولى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت دراسة حكومية جديدة أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في 5 ولايات أمريكية قبل أسابيع من إعلان هذه الولايات عن أولى حالات الإصابة بها.

وأُخذت أكثر من 24 ألف عينة دم لبرنامج أبحاث تابع للمعاهد القومية للصحة خلال الفترة من الثاني من يناير و18 مارس 2020 وجرى تحليلها واتضح أن سبعة أشخاص لديهم أجسام مضادة لفيروس سارس-كوف-2 المسبب لمرض كوفيد-19، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».

وقال الباحثون إن العينات الإيجابية جاءت من ولايات إلينوي وماساتشوستس، ومسيسبي وبنسلفانيا وويسكونسن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي

موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي

رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ

رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ

بتهمة تفجير أتوبيس شرطة.. إحالة أوراق مسؤول إخوان البحيرة و15 آخرين للمفتي (صور)

بتهمة تفجير أتوبيس شرطة.. إحالة أوراق مسؤول إخوان البحيرة و15 آخرين للمفتي (صور)