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إيطاليا تسجل 63 وفاة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء و1255 إصابة

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إيطاليا تسجل 63 وفاة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء و1255 إصابة إيطاليا تسجل 63 وفاة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء و1255 إصابة

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قالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت 63 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء مقارنة مع 36 حالة في اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الإصابات اليومية بواقع 1255 مقارنة مع 907 قبلها بيوم.

وسجلت إيطاليا 127101 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ بدء انتشار المرض في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة في العالم. كما سجلت البلاد 4.25 مليون حالة حتى اليوم.

وبلغ عدد المرضى في المستشفيات، باستثناء الذين في العناية المركزة، نحو 3333 اليوم الثلاثاء انخفاضا من 3465 قبل يوم.

وأدخل 26 مريضا جديدا وحدات الرعاية المركزة اليوم مقارنة مع 11 أمس الاثنين. وتراجع العدد الإجمالي للمرضى في العناية المركزة إلى 504 من 536.

ووفقا لوزارة الصحة، فقد أجرت إيطاليا 212112 مسحا للكشف عن كوفيد-19 في اليوم السابق مقارنة مع 79524 قبلها بيوم.

المصرى اليوم

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