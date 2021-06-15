في قضية سيدة الكرم .. السجن 5 سنوات لـ10 متهمين وبراءة 10 آخرين لعدم كفاية الأدلة

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عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، 10 متهمين في أحداث تخريب وعنف وحرق منازل مواطنين أقباط خلال أحداث شغب وقعت بقرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب المنيا، في مايو من عام 2016، على خلفية إشاعة حب بين تاجر وربة منزل، بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما برأت ذات المحكمة 14 متهما أخرين في القضية لعدم كفاية الأدلة.

وقال مصدر قانوني، إن من بين المتهمين الـ 10 المحكوم عليهم بالسجن، اثنان سبق وجري محاكمتهما في واقعة تعرية سيدة الكرم «سعاد ثابت»، وهما الشقيقان «نظير» و«عبدالمنعم» سحاق، فيما تم تبرئة والدهما «إسحاق»، من قضية الشغب والتخريب والحرق التي أصدرت المحكمة حكم فيها اليوم.

يذكر أن تلك الواقعة، تعود إلى مايو من عام 2016، بوقوع مشاجرة وأعمال عنف بين مسلمين وأقباط، داخل قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص، بسبب «إشاعة حب» ووجود علاقة بين شاب مسيحي وربة منزل مسلمة، في أعقاب ذلك توجهت سيدة مسنة إلى قسم الشرطة لتحرر بلاغا ضد عددا من الأشخاص تتهمهم بتجريدها من ملابسها في الشارع، على مرآى ومسمع من الجميع، وجرى إحالة ثلاثة متهمين هم: نظير إسحاق وشقيقه عبدالمنعم ووالدهما إلى المحاكمة الجنائية، حيث صدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، وقاموا بإعادة إجراءات المحاكمة.

عقب ذلك أصدرت محكمة جنايات المنيا، حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية سعاد ثابت، 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ «سيدة الكرم»، ثم قدمت هيئة الدفاع عن المجني عليها تظلمًا أمام محكمة الجنايات بالمنيا، للمطالبة بإعادة التحقيقات وتم قبول التظلم لإعادة مداولة القضية.

وحرّرت سيدة تدعى سعاد ثابت، 68 سنة، ربة منزل، محضر شرطة اتهمت فيه آخرين، بتعريتها بعد تمزيق كامل ملابسها وضربها أمام منزلها وحرق المنزل بحسب ما جاء في محضر الإتهام، وقررت النيابة العامة حفظ التحقيقات في الواقعة لعدم كفاية الأدلة، ثم قدمت هيئة الدفاع عن المجني عليها تظلمًا أمام محكمة الجنايات بالمنيا، للمطالبة بإعادة التحقيقات وتم قبول التظلم لإعادة مداولة القضية.