«الإدارية العليا» تعوض شركة دعاية بسبب تلفيات أحدثها «الخط الثالث للمترو»

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ألزمت المحكمة الإدارية العليا، الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بدفع تعويض قدره 200 ألف جنيه لشركة دعاية وإعلان عن الأضرار التي أصابتها جراء إزالة نافورة بالعباسية لإنشاء إحدى محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق.

واستبعدت المحكمة محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق، وعدم تضامنهما في تعويض الشركة بالمبلغ.

ثبت للمحكمة من البند السابع من العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والشركة، التزام الهيئة العامة للنظافة بعدم استصدار أي قرارات من شأنها إزالة النافورات محل العقد، وفي حالة الإزالة للمصلحة العامة يحق للطرف الثاني (الشركة) المطالبة بالتعويض المناسب، ولما كان ذلك وكان الثابت إزالة النافورة محل التداعي الكائنة بمطلع كوبري العباسية- بحي الوايلي تنفيذا لمشروع المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو الأنفاق أي تمت الإزالة بغية المصلحة العامة، ومن ثم فلا فكاك من إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار نتيجة هذه الإزالة، والذي قدرته محكمة أول درجة بمبلغ (200000) جنيه وهو من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بلا معقب عليها لاستيفاء عناصر المسئولية التعاقدية الموجبة للتعويض.

وتابعت المحكمة: «هذا التعويض لا يشترك فيه ودون أن يتضامن معها محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق باعتبار أن من الأصول العامة في الالتزامات وفقا لحكم المادة (279) من القانون المدني وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ويقتضي لتطبيقه وجوب اشتراطه صراحة بينهما وأن يكون واضح الدلالة بما لا يدع مجالا للشك، لذا براءة ذمة محافظ القاهرة ورئيس محلس الهيئة القومية لمترو الإنفاق من هذا التعويض وبات فقط التعويض على هيئة النظافة دون غيرها».