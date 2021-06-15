احذر عدم سداد أقساط أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.. حكم قضائي 

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رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام ضد هيئة المجتمعات العمرانية والمطالب بإلزامها بقبول قسطي سعر قطعة أرض بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، حيث قال مقيم الطعن إنه سدد القسطين الأول والثاني، ونظرا لظروف طارئة لم يستطع سداد القسطين الثالث والرابع، ثم فوجئ بإلغاء التخصيص لهذا السبب على الرغم من أنه حاول سدادها إلا أن الهيئة رفضت، وأيدت المحكمة هذا الرفض، وألزمت الطاعن بالمصروفات.
وقالت المحكمة إنه عام 2002 خصصت هيئة المجتمعات العمرانية للطاعن قطعة الأرض السكنية بمنطقة الإسكان العائلي بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، وقام باستلامها وسداد مقدم الحجز والقسطين الأول والثاني، إلا أنه لم يلتزم بسداد باقي الأقساط المستحقة في مواعيدها المحددة، فقامت الهيئة بمخاطبة الطاعن بخطاب مسجل لسداد كل المتأخرات المستحقة على قطعة الأرض محل التداعي خلال 30 يوما، إلا أنه لم يحرك ساكنا وظل على موقفه السلبي بعدم السداد.
وعليه قامت الهيئة بعرض الأمر على اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وقامت بإلغاء تخصيص قطعة الأرض، وتم إخطار الطاعن بذلك عام 2007.
ورأت المحكمة أن قرار إلغاء تخصيص قطعة الأرض محل التداعي قد بني على سبب صحيح، ومستندا لنص المادة (16) بند (3) من اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة المشار إليها، والتي تجيز للهيئة إلغاء التخصيص في حالة عدم سداد قسطين متتاليين في المواعيد المحددة بالنسبة لما تم تخصيصه بالتقسيط، كواقعة التداعي.