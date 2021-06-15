احذر عدم سداد أقساط أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.. حكم قضائي 

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رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام ضد هيئة المجتمعات العمرانية والمطالب بإلزامها بقبول قسطي سعر قطعة أرض بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، حيث قال مقيم الطعن إنه سدد القسطين الأول والثاني، ونظرا لظروف طارئة لم يستطع سداد القسطين الثالث والرابع، ثم فوجئ بإلغاء التخصيص لهذا السبب على الرغم من أنه حاول سدادها إلا أن الهيئة رفضت، وأيدت المحكمة هذا الرفض، وألزمت الطاعن بالمصروفات.

وقالت المحكمة إنه عام 2002 خصصت هيئة المجتمعات العمرانية للطاعن قطعة الأرض السكنية بمنطقة الإسكان العائلي بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، وقام باستلامها وسداد مقدم الحجز والقسطين الأول والثاني، إلا أنه لم يلتزم بسداد باقي الأقساط المستحقة في مواعيدها المحددة، فقامت الهيئة بمخاطبة الطاعن بخطاب مسجل لسداد كل المتأخرات المستحقة على قطعة الأرض محل التداعي خلال 30 يوما، إلا أنه لم يحرك ساكنا وظل على موقفه السلبي بعدم السداد.

وعليه قامت الهيئة بعرض الأمر على اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وقامت بإلغاء تخصيص قطعة الأرض، وتم إخطار الطاعن بذلك عام 2007.

ورأت المحكمة أن قرار إلغاء تخصيص قطعة الأرض محل التداعي قد بني على سبب صحيح، ومستندا لنص المادة (16) بند (3) من اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة المشار إليها، والتي تجيز للهيئة إلغاء التخصيص في حالة عدم سداد قسطين متتاليين في المواعيد المحددة بالنسبة لما تم تخصيصه بالتقسيط، كواقعة التداعي.