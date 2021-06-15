★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنخفض درجات الحرارة غدًا على أغلب أنحاء جمهورية مصر العربية، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس وتنخفض درجات الحرارة على القاهرة والإسكندرية وعدد آخر من الأماكن، وتنشط الرياح على القاهرة وعدد آخر من الأماكن.

تكون أسوان هي الأعلي في درجة الحرارة وتصل إلى 39 درجة، حسب تقرير حالة الطقس غدًا، وتكون مطروح هي الأقل في درجة الحرارة للعظمي في مصر غدًا وتصل إلى 25 درجة.

حالة الطقس في مصر غدًا الأربعاء

تشير توقعات الطقس غدًا إلى طقس حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار.

ويكون الطقس خلال لطيفًا ليلاً على القاهرة الكبري وشكال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري، ويكون يكون معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون البحر المتوسط معتدل والموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، والرياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج بين مترين ونصف و3 أمتارواتجاه الرياح شمالي غربي.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب البلاد والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، وتكون شمالية غربية على جميع الأنحاء.

حالة الطقس غدًا .. رياح وانخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

درجات الحرارة المتوقعة في مصر غدًا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة على أغلب أنحاء جمهورية مصر العربية غدًا كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة 32-20

درجة الحرارة في الإسكندرية 27-19

بلطيم 28-21

دمياط 27-21

طنطا 31-20

الزقازيق 32-20

المنصورة 32-20

دمنهور 30-20

شبين الكوم 32-20

الإسماعيلية 33-19

السويس 32-20

الغردقة 34-27

العريش 29-20

شرم الشيخ 34-26

أسيوط 36-22

الفيوم 33-21

قنا 37-25

أسوان 39-25

إدفو 38-27

الأقصر 38-25

أبوسمبل 37-26

سوهاج 37-23

المنيا 35-22

بنى سويف 33-21

الوادي الجديد 37-27