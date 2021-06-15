نقيب الفلاحين يُوضح الفرق بين البطيخ الأصفر و الأحمر

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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أن البطيخ له فوائد صحية عديدة، وله أصناف وأشكال كثيره منها صنف البطيخ المعروف باللون الأحمر والبطيخ الأصفر، والبطيخ البذري الذي تحتوي ثماره على بذور، والبطيخ اللا بذري، وهو نوع من أنواع البطيخ تخلو ثماره من البذور، لافتا إلى أن كل أنواع البطيخ بكافة أشكاله له فوائد صحيه وغذائية كبيرة.

وأضاف «أبوصدام»، أن البطيخ الأحمر تكون ثمرته شكلها دائري أو مطول أو أي شكل آخر وتتميز باللون الأحمر حال نضجها .

وأشار نقيب الفلاحين إلى ظهور أنواع من البطيخ الأصفر تخلو ثمارها من البذور وهي أصناف مرغوبه لدي المستهلكين لأنها سهلة الأكل، وهذه الأصناف الجديدة نتيجة لجهود علماء النبات والهندسه الوراثيه والتهجين لإنتاج أنواع من البطيخ يحمل مواصفات جاذبه للتسويق ومزايا جديده تساهم في زيادة الإنتاج ومقاومة الأمراض وزياده الفوائد الاقتصادية والغذائية.

وأوضح «أبوصدام»، أن الفرق بين البطيخ الأصفر والبطيخ الأحمر هو لون الثمره من الداخل بعد النضج، فالبطيخ الأحمر عندما ينضج تتلون الثمره من الداخل باللون الأحمر والبطيخ الأصفر عندما ينضج تتلون الثمره من الداخل باللون الأصفر، أما شكل البطيخ من الخارج لا يختلف كثيرا حسب نوعه فإما أخضر فاتح أو اخضر غامق أومخطط، ويكون دائري أو طولي أو بيضاوي أو حتي مربع الشكل في بعض الأحيان طبقا لمكان نمو البطيخة.