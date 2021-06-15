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بالتزامن مع مسيرة الأعلام .. القوات الإسرائيلية تعتدي بالضرب على فلسطينيين بساحة باب العامود

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بالتزامن مع مسيرة الأعلام .. القوات الإسرائيلية تعتدي بالضرب على فلسطينيين بساحة باب العامود بالتزامن مع مسيرة الأعلام .. القوات الإسرائيلية تعتدي بالضرب على فلسطينيين بساحة باب العامود

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اعتدت القوات الإسرائيلية بالضرب على شبان فلسطينيين في ساحة باب العامود، اليوم الثلاثاء، وأخلتها قبيل بدء «مسيرة الأعلام» للمستوطنين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأشارت «وفا» نقلا عن مصادر إلى أن «قوات الاحتلال هاجمت المتواجدين في منطقة باب العمود، وحاولت اخلاءهم من المنطقة بالقوة، واعتدت عليهم بالعصي والهروات، كما اعتقلت الشابين أحمد عبدعطية، وحسين محمود عطية، من سكان بلدة العيسوية بشمال القدس، خلال تواجدهما في باب العامود، ودققت في هويتيهما واقتادتهما إلى أحد مراكز الاعتقال».

وأوضحت «وفا» أن القوات الإسرائيلية أغلقت عددا من متاجر المواطنين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، توطئة لتنفيذ اقتحام ضخم للمستوطنين ضمن ما يسمى «مسيرة الأعلام».

بدأ عدد من المستوطنين الإسرائيليين اليوم، بالاحتفال في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهد المسجد الأقصى صباح اليوم، اقتحامات من قبل مستوطنين إسرائيليين، بينهم عضو الليكود المتعصب، يهودا غليك.

المصرى اليوم

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