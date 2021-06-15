معتز حسين: حلقة فض اعتصام رابعة في «الاختيار 2» أظهرت الحقيقة

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قال الفنان معتز حسين، إن الفنان أحمد مكي شخص لطيف وموهوب ولم يتعامل على أنه نجم ومتواضع للغاية وهو شخص مهذب وخلوق، مشيرًا إلى أنه استمتع جدا بالعمل معه ومع الفنان المهذب كريم عبدالعزيز.

وشدد «حسين»، خلال لقائه مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على قناة «دريم»، على أهمية حلقة فض اعتصام رابعة، مؤكدًا أنها أظهرت للعالم الحقيقة وأن الإخوان جماعة غدر وخيانة وهم من بدأوا بإطلاق النيران على الشرطة، وكشفنا للعالم أكاذيبهم.

وتابع: «شعرت بالقلق قبل تصوير حلقة (فض اعتصام رابعة) في مسلسل الاختيار 2 لأنها حلقة للتاريخ وستكون موثقة ومن ضمن تحضيراتي أنني شاهدت جميع فيديوهات فض الاعتصام، والأفلام الوثائقية لكي استحضر هذه الفترة الزمنية واستعد لها»، مشيرًا إلى أننا سألنا أنفسنا كيف تحملنا فترة الإخوان وكيف أنقذنا الله من بين أيديهم وإن كانوا استمروا في الحكم كانت ستضيع مصر، مختتمًا: «ربنا رحمنا منهم».