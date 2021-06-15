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الداخلية: مصرع عنصر إجرامى خلال تبادل إطلاق النيران في دمياط

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الداخلية: مصرع عنصر إجرامى خلال تبادل إطلاق النيران في دمياط الداخلية: مصرع عنصر إجرامى خلال تبادل إطلاق النيران في دمياط

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أعلنت وزارة الداخلية، عن مقتل عنصر إجرامى خلال تبادل إطلاق النيران في دمياط، وإصابة فرد شرطة بطلق نارى ومصرع عنصر إجرامى بمكان إختبائه
قالت الداخلية :«في إطار جهود أجهزة الوزارة برصد البؤر الإجرامية وضبط العناصر شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة ومُحرزى الأسلحة النارية بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية، فقد وردت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاءالدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام، بمكان إختباء (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، ومحكوم عليه بإجمالى مدد حبس 62سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية ) – وذلك بمكان إختبائه بمنزل كائن بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط»
واضافت :«عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بحملة مُكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركه إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن (دمياط- الدقهلية) مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات على الفور بادلته القوات بالمثل مما نتج عنه إصابة أمين شرطة من قوة وحدة مباحث مركز شرطة دمياط، بعيار نارى وتم نقله للمستشفى، كما نتج عن ذلك مصرع العنصر الإجرامى إثر إصابته بعدة أعيرة نارية متفرقة بالجسم، وعثر بجواره على ( بندقية آلية- طبنجة- 16 طلقة مختلفة الأعيرة ) وعثر بجوار المنزل على سيارة ملاكى والتى يقوم بإستخدامها فـى تنقلاته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

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