رقم قياسي جديد لـ«رونالدو» مع بداية مباراة المجر

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واصل كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال هوبته المفضلة في تسجيل الأرقام القياسية وذلك بمجرد انطلاق مواجهة المجر ببطولة يورو 2020.

ويواجه منتخب البرتغال نظيره المجر في إطار مباريات الجولة الاولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

ويخوض كريستيانو رونالدو المباراة رقم 39 مع منتخب بلاده في المسابقات القارية «كأس العالم واليورو» محطماً رقم الألماني باستيان شفاينشتايجر صاحب ال38 لقاء.

كما أصبح رونالدو

أول لاعب في تاريخ الكرة الأوروبية يشارك في 5 نسخ متتالية من بطولة اليورو حيث يتواجد منذ نسخة 2004.

وتتواجد البرتغال في المجموعة السادسة النارية التي تضم فرنسا «بطل العالم» وألمانيا التي تمتلك العديد من العناصر المميزة بالإضافة إلى المجر.