"مسيرة الأعلام".. إسرائيل تغلق محيط باب العامود في القدس وتخليه من الفلسطينيين بالقوة

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نشر تعزيزات عسكرية كبيرة في البلدة القديمة

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال الإسرائيلي أغلق جميع المداخل المؤدية إلى باب العامود، وهاجم المتواجدين في المنطقة لإجبارهم على إخلائها بالقوة، واعتدى عليهم بالعصي والهراوات، واعتقل شابين من سكان بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة.

وأضافت أن محيط باب العامود مغلق بشكل كامل وسط تعزيزات عسكرية وشرطية كبيرة في المنطقة بشكل خاص، وفي البلدة القديمة من القدس المحتلة بشكل عام.

وبيّنت "فا" أن قوات الاحتلال دققت في هويات المواطنين والصحافيين، وأبعدت بعضهم عن المنطقة وعن شارع السلطان سليمان، ومنعتهم من الدخول إلى المنطقة أو الخروج منها.

على الصعيد نفسه بدأ مئات الإسرائيليين "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أكثر من 2000 جندي إسرائيلي انتشروا في القدس المحتلة.