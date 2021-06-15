فرنسا ضد ألمانيا .. بث مباشر لحظة بلحظة

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بواجه منتخب فرنسا منافسه البرتغال في قمة مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويوفر «المصري اليوم» لزواره ومتابعي يورو 2020 تغطية خاصة لاحداث لقاء فرنسا وألمانيا ونقل مستجدات الملعب وأجواء الجماهير في المدرجات.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب فرنسا مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: كيمبيمبي، فاران، بافارد، هيرنانديز.

خط الوسط الملعب : بول بوجبا، توليسو، كانتى.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، كيليان مبابى، كريم بنزيما.

فيما سيدفع لوف مدرب ألمانيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جينتر، هوملز، روديجر.

خط الوسط: جوندوجان، تونى كروس، كيميتش، جوسينس.

خط الهجوم: هافرتز، سيرجي جنابري، توماس مولر.

وستنطلق المباراة في تمام التاعسة بتوقيت القاهرة وسيتم نقلها تلفزيونياً عبر قنولت bein sports 1 كما يوفر «المصري اليوم» متابعة لحظية لزواره.

وتعد المجموعة السادسة هي الأقوى على الإطلاق في يورو 2020 حيث تضم البرتغال حالمة اللقب في النسخة الماضية والوصيف فرنسا إلى جانب ألمانيا التي تضم العديد من النجوم والمجر إلى تسعى إلى تقديم بطولة مميزة.