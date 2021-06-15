مصادر تكشف ملابسات واقة التحرش والفعل الفاضح في الغربية

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كشفت مصادر حقيقة وملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية لإحدى السيدات على موقع «فيس بوك» متضمناً مقطع فيديو لشخص داخل سيارة إدعت قيامه بالتحرش اللفظى بها أثناء سيرها بأحد الشوارع «غير محدد المكان» إلى جانب قيامه بفعل فاضح خادشاً للحياء بداخل السيارة أمامها.

قالت المصادر: «بالفحص تبين قيام («صاحبة الصفحة ومصدر الخبر» طالبة جامعية- مقيمة بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية) بتحرير محضر بالواقعة بتاريخ سابق بقسم شرطة ثان طنطا بالغربية، بأنه حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم، فوجئت بقائد سيارة ملاكى- يقوم بعمل إشارات خادشة للحياء»

واضافت :«أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد مرتكب الواقعة (سائق- مقيم بقرية ميت حبيش البحرية- مركز طنطا- محافظة الغربية)، وتم ضبطه والسيارة، وبسؤاله أنكر ما نسب إليه، تم عرض المتهم على النيابة العامة والتى قررت حبسه أربعة أيام إحتياطياً على ذمة التحقيق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»