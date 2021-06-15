أخبار عاجلة

حسن نصر الله يلتقي إسماعيل هنية -
الجيش الإسرائيلي تستعد لهدم 17 منزلا في حي البستان في القدس بعد انتهاء مهلة السكان بالإخلاء -
مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو) -
موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي -
رئيس جامعة القاهرة: الجذور المشتركة بين مصر وأفريقيا تتمثل في الأرض والدم والتاريخ -
بتهمة تفجير أتوبيس شرطة.. إحالة أوراق مسؤول إخوان البحيرة و15 آخرين للمفتي (صور) -
الأردن يدين استهداف محطة كهرباء في العراق -
مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا -
الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال -
في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مصادر تكشف ملابسات واقة التحرش والفعل الفاضح في الغربية

Print
مصادر تكشف ملابسات واقة التحرش والفعل الفاضح في الغربية مصادر تكشف ملابسات واقة التحرش والفعل الفاضح في الغربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر حقيقة وملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية لإحدى السيدات على موقع «فيس بوك» متضمناً مقطع لشخص داخل سيارة إدعت قيامه بالتحرش اللفظى بها أثناء سيرها بأحد الشوارع «غير محدد المكان» إلى جانب قيامه بفعل فاضح خادشاً للحياء بداخل السيارة أمامها.
قالت المصادر: «بالفحص تبين قيام («صاحبة الصفحة ومصدر الخبر» طالبة جامعية- مقيمة بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية) بتحرير محضر بالواقعة بتاريخ سابق بقسم شرطة ثان طنطا بالغربية، بأنه حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم، فوجئت بقائد سيارة ملاكى- يقوم بعمل إشارات خادشة للحياء»
واضافت :«أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد مرتكب الواقعة (سائق- مقيم بقرية ميت حبيش البحرية- مركز طنطا- محافظة الغربية)، وتم ضبطه والسيارة، وبسؤاله أنكر ما نسب إليه، تم عرض المتهم على النيابة العامة والتى قررت حبسه أربعة أيام إحتياطياً على ذمة التحقيق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

مشجعة تتسبب في كارثة رياضية بسبب «لافتة» (فيديو)

بالفيديو.. سائح يطير فوق رؤوس سكان نيويورك بتصريح رسمي

بالفيديو.. سائح يطير فوق رؤوس سكان نيويورك بتصريح رسمي

نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب: يعاني من الغطرسة.. ولم يستطع نفي كلام والده (فيديو)

نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب: يعاني من الغطرسة.. ولم يستطع نفي كلام والده (فيديو)

سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو)

سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو)